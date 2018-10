Der Weg zum Nobelpreis

foto: apa/afp/jonathan nackstrand

September: Das jeweilige Nobelkomitee sendet an rund 3000 Personen pro Kategorie Nominierungsformulare. Die Mitglieder der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften können Vorschläge einbringen, auch bereits ausgezeichnete Nobelpreisträger sind vorschlagsberechtigt. In der Kategorie Physiologie oder Medizin dürfen zusätzlich auch die Mitglieder der Nobelversammlung des Karolinska-Instituts in Stockholm und ordentliche Universitätsprofessoren der Medizin in den skandinavischen Ländern Vorschläge einreichen. In allen drei Kategorien werden zudem jedes Jahr Professoren weltweit ausgewählt, um eine Nominierung einzubringen – darüber sprechen dürfen sie nicht.