Erdoğan auf "Amnesie-Besuch" in Berlin

Türkischer Staatschef will Phase der schwierigen Beziehungen hinter sich lassen

Berlin / New York – Er hat ihr eine Politik im Denken der Nazis vorgeworfen. Er macht sie verantwortlich für den Schutz von "Terroristen" in Deutschland, von Kurden der PKK, von angeblichen Anhängern seines einstigen Bündnispartners Fethullah Gülen, von türkischen Regierungskritikern überhaupt. Die Türken in Deutschland rief er bei der Bundestagswahl vor einem Jahr auf, nicht für Angela Merkels Partei zu stimmen, ebenso wenig wie für die SPD oder die Grünen, allesamt "Feinde der Türkei".

Trotzdem kommt Tayyip Erdoğan am Donnerstagnachmittag zu seinem ersten, bis Samstag dauernden Staatsbesuch als Präsident nach Berlin. Er wird sein freundlichstes Gesicht aufsetzen, wenn er mit der deutschen Kanzlerin spricht. Denn Erdoğan will etwas von Merkel.

"Wichtigstes Ziel meines Deutschland-Besuchs ist es, die Phase der letzten Jahre in unserem Verhältnis komplett hinter uns zu lassen", hatte der autoritär regierende türkische Staatschef erklärt, bevor er diese Woche zuerst zur Uno-Vollversammlung nach New York flog. Denn die türkische Führung braucht nun dringend Geld und politische Partner. 40 Prozent hat die Lira allein in diesem Jahr an Wert verloren, knapp 180 Milliarden Dollar an Schuldenforderungen muss die Türkei Schätzungen zufolge bis zum Sommer nächsten Jahres bedienen. Die Mittel dafür fehlen ihr, ebenso wie die Unterstützung aus dem Westen.

Weite Kluft

Seit dem Putsch und dem Beginn der Massenverhaftungen, seit dem Wechsel zum Präsidialregime ist die Kluft zwischen Erdoğans Türkei und Europa noch um vieles weiter geworden. Sein offizieller Gastgeber in Berlin, der deutsche Präsident Frank-Walter Steinmeier, habe "keinerlei Illusionen", was eine Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden Ländern angehe, so wurde aus dem Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Präsidenten, bereits verlautbart.

Steinmeier traf in Vorbereitung zu diesem Besuch Deniz Yücel und Meşale Tolu, die beiden türkischstämmigen deutschen Journalisten, die wegen Terrorvorwürfen Monate in Gefängnissen in der Türkei gesessen und nur auf po litischen Druck aus Berlin freigekommen waren. Ein dritter prominenter türkischer Regierungskritiker hat sich schon für die gemeinsame Pressekonferenz von Merkel und Erdoğan am Freitag angekündigt. Can Dündar, der ehemalige Chefredakteur von Cumhuriyet, wegen "Geheimnisverrats" in erster Instanz zu jahrelanger Haft verurteilt, will Erdoğan zur Rede stellen. "Ich will ihn fragen, warum er sagt, dass keine Journalisten in türkischen Gefängnissen sitzen, sondern Terroristen", sagte der im Exil in Berlin lebende Dündar der Deutschen Presse-Agentur.

Mit dem österreichischen Prä sidenten Alexander Van der Bellen und Außenministerin Karin Kneissl wollte sich Erdoğan am Mittwoch am Rand der UN-Vollversammlung in New York treffen. Ein Thema sollte die Verhaftung des Autors Max Zirngast sein. (Markus Bernath, 26.9.2018)