TV-Tipps für Donnerstag, 27. September

Guardians of the Galaxy, Im Kontext über Cannabis, Am Schauplatz über Obdachlose, Barbara Stöckl begrüßt Klaus Eberhartinger und Maria Vassilakou – mit Radiotipps

20.15 SCHRÄGE ANTIHELDEN

Guardians of the Galaxy (USA 2014, James Gunn) Die schrille Gruppe, bestehend aus Mensch Peter Grill "Star Lord", Amazone Gamora, dem sprechenden Baum Groot, dem Waschbär Rocker und dem Hünen Drax, ist in die Rolle gestolpert, die Galaxie beschützen zu müssen. Unterhaltsames Hollywoodkino, unterlegt mit schmissigen Oldies. Bis 22.40, Vox

marvel deutschland Guardians of the Galaxy

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Wohin mit denen, die keiner will? Obdachlose, Drogensüchtige sind für die Stadtverwaltung oft ein Dorn im Auge. Mittels Verbotszonen sollen die "Szenen" aufgelöst werden. Eine Bestandsaufnahme in Wien, Salzburg und München. Bis 22.00, ORF 2

21.15 REPORTAGE

Im Kontext – Die Reportage: Eine unterschätzte Gefahr? Wird die Freigabe von Cannabis politisch instrumentalisiert? Im Magazin werden die Positionen der Reihe nach referiert: ein wirksames Medikament gegen chronische Schmerzen, sagen Befürworter. Die Langzeitwirkung sei nicht bekannt, führen Gegner ins Treffen. Um 22.15 Uhr widmet sich Talk im Hangar-7 dem Thema. Bis 23.25, Servus TV

21.55 DOKUMENTATION

Im Brennpunkt Türkei: Erdogan und der Westen Eine Doku über die tiefgreifenden Veränderungen in der türkischen Politik in den letzten zwei Jahrzehnten. Bis 22.25, ORF 3

22.00 DRAMA

Das deutsche Kind (D 2016, Umut Dag) Nach dem Tod der jungen Natalie Unger kommt ihre Tochter Pia bei ihren muslimischen Nachbarn Sehra und Cem Balta unter. Ihre Großmutter ist misstrauisch. Ohne die üblichen Klischees wird den Zuschauern Raum für Überlegungen gelassen. Bis 23.30, NDR

murathan muslu "Das deutsche Kind" mit Murathan Muslu.

22.30 DISKUSSION

Inside Brüssel Die Europaabgeordneten Ska Keller (Die Grünen, Deutschland), Lukas Mandl (ÖVP), Eugen Freund (SPÖ) und die Journalistin Ingrid Steiner-Gashi (Kurier) über Kerns Chancen im EU-Wahlkampf. Bis 23.20, ORF 3

22.30 WIRTSCHAFTSMAGAZIN

Eco 1) Tauziehen um Löhne. 2) Gefahr aus dem Netz. 3) Kleine Sportvereine ringen ums Geld. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl mit Klaus Eberhartinger, Sänger. Maria Vassilakou, Vizebürgermeisterin, Julia Shaw, Kriminalpsychologin; Serge Falck, Schauspieler. Bis 0.05, ORF 2

1.05 PREISGEKRÖNT

(D 2004, Matti Geschonneck) Der Nachrichtensprecher Jan Landers (Jan Josef Liefers) darf nach der Wiedervereinigung die 20-Uhr-Sendung moderieren. Doch dann kommt das Gerücht auf, er habe zu DDR-Zeiten für die Stasi spioniert. Ein Film über tiefe Gräben und Verunsicherung in der deutschen Gesellschaft. Überzeugendes Ensemble. Bis 2.35, ZDF (Nadine Zeiler, 27.9.2018)