Das größte Hotel-Spa im Salzkammergut - 5.000 m2 Wellnessparadies im Hotel Winzer

Königlich großes Wohlfühlreich

Das Hotel Winzer in St. Georgen im Attergau siehe www.Hotel-Winzer.at ist Kuschel- und Wellnesshotel in einem. Hier, nahe dem Attersee, hat man in den letzten Jahren vor allem in den Ausbau des Wellnessbereiches investiert, sodass man sich heute mit dem Titel des größten Hotel-Spas im Salzkammergut krönen darf. Das Hotel Winzer beherbergt gleich drei großzügige Spas auf 3.500 m2 indoor und 1.500 m2 outdoor – ein wahres Wellness-Königreich. Königlich ist auch die riesige Auswahl an Wellnessmöglichkeiten mit zwölf Saunas und Dampfbädern, acht Pools und Whirlpools (zehn im Sommer), vierzehn luxuriösen Ruhezonen sowie Relax- und Meditationsoasen bis hin zu einem umfassenden Angebot an professionellen Treatments in mehr als 20 Behandlungsräumen. Besonders bemerkenswert ist der soeben neu eröffnete Sole Spa, der ganz im Zeichen des Salzes steht. Mehr Infos auf www.Hotel-Winzer.at/sole-spa