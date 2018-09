Emily Cox: "Finde es cool, sich zu verwandeln"

Die Austro-Britin, die in der BBC-Serie "The Last Kingdom" eine Titelrolle spielt, im RONDO-Modeshooting

Emily Cox spielt in der BBC-Serie "The Last Kingdom" die Rolle der Brida, für das RONDO schlüpfte sie in der Wiener Börse in die Model-Rolle. Im Video spricht sie über das Shooting, was Kleidung für sie bedeutet und über Wandlungsfähigkeit.

Die Fotos von Stefan Armbruster sowie ein Porträt über Emily Cox von Michael Steingruber erscheinen am Samstag, 29.9. im neuen RONDO exklusiv.

