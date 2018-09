Le Pens Partei verliert eine Million Euro: Finanzieller Ruin droht

Aufgrund eines Gerichtsurteils wegen fiktiver Jobs werden eine Million Euro aus dem Budget der französischen Rechtsextremen beschlagnahmt. Die Le Pen-Partei vermag ihre Wahlkämpfe nicht mehr zu finanzieren

Paris – Die Affäre der Scheinjobs im Europaparlament zieht Folgen für die französische Rechte nach sich. Der Rassemblement National (RN), wie die Partei Front National heute heißt, soll Mitarbeiter, die aus dem öffentlichen Parlamentsbudget in Straßburg entlohnt wurden, in Wahrheit am Parteisitz in Paris beschäftigt haben. Die französische Justiz ermittelt seit Monaten. Am Mittwoch hat sie nun in einem ersten Entscheid eine Sicherstellung der Gelder verfügt. Konkret ordnete das Pariser Berufungsgericht die Beschlagnahmung von einer Million Euro an. Dabei handelt es sich um einen Teil der Summe, welche die Partei von Marine Le Pen aus der staatlichen Parteienfinanzierung erhalten hatte.

Die Staatsanwaltschaft hatte die Beschlagnahmung von zwei Millionen Euro verlangt. Ein Anwalt des Rassemblement National sprach deshalb von einem "ersten Sieg". Vonseiten der Staatsanwaltschaft hieß es hingegen, in der Sache habe ihr das Gericht recht gegeben. Wenn es den Verdacht auf Scheinbeschäftigung bestätigen und die "Nationale Sammlungsbewegung" verurteilen sollte, müsste diese bis zu sieben Millionen Euro an bezogenen Lohngeldern zurückzahlen.

Le Pen befürchtet "Ruin"



Parteichefin Marine Le Pen hatte schon vor dem Gerichtsentscheid erklärt, der Entzug der Lohngelder drohe die Partei in den "Ruin" zu treiben. In Wirklichkeit hat sich der RN das Finanzloch weitgehend selber zuzuschreiben. Vor allem Schatzmeister Wallerand de Saint-Just ist unter Beschuss geraten, weil er nicht einmal in der Lage ist, die Verschuldung der Partei zu beziffern. Der aus der Partei ausgetretene Lokalpolitiker Eric Dillies erklärte, die Parteispitze lebe auf viel zu hohem Fuß.

Der RN ist deshalb auch nicht mehr kreditwürdig: Die französischen Banken weigern sich allesamt, die Wahlkämpfe der Partei – auch im kommenden Jahr bei den Europawahlen – zu finanzieren. Marine Le Pen musste bei den Präsidentschaftswahlen im vergangenen Jahr in den Philippinen einen Kredit über acht Millionen Euro aufnehmen. Bei den folgenden Parlamentswahlen zerschlugen sich die Hoffnungen, aufgrund der erwarteten Zahl von 50 bis 80 Parlamentsabgeordneten Millionen an staatlicher Parteienfinanzierung zu erhalten – heute verfügt der RN in der Nationalversammlung in Paris nur über acht Sitze.

In einem Jahr wird die Partei zudem einen russischen Kredit über neun Millionen Euro rückerstatten müssen. Wie das geschehen soll, weiß wohl selbst Le Pen nicht. Vielleicht auch deshalb bezeichnet die RN-Chefin das Vorgehen der französischen Justiz als "Anschlag auf die Demokratie". Die Opferrolle bekommt den Frontisten noch immer am besten. (Stefan Brändle aus Paris, 26.9.2018)