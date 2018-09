Bundesheer erhält österreichische Schulungsflugzeuge

Kleinflugzeuge von Diamond Aircraft sollen den Einstieg in die Ausbildung zum Militärpiloten kostengünstig ermöglichen

Wien/Zeltweg – Das Österreichische Bundesheer hat im September zwei weitere neue Schulungsflugzeuge in seinen Bestand übernommen. Die beiden Maschinen vom Typ Diamond Aircraft (DA40 NG) wurden bereits am 19. September an das Bundesheer übergeben, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.

Die ersten beiden der insgesamt vier einmotorigen neuen Schulungsflugzeugen waren bereits im Mai 2018 im Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg gelandet, nun folgte die Komplettierung auf vier Maschinen. Die Flugzeuge werden im Rahmen der Militärpilotenausbildung bei der fliegerischen Ausbildung und in der Instrumentenflugausbildung eingesetzt.

"Mit der Beschaffung der vier neuen Schulungsflugzeuge ist ein erster wichtiger Schritt zur Modernisierung der Militärpilotenausbildung getan. Weitere Maßnahmen werden noch folgen", erklärte dazu Verteidigungsminister Mario Kunasek via Aussendung.

Einstieg in den Instrumentenflug

Die Schulungsflugzeuge des Wiener Neustädter Unternehmens Diamond Aircraft Industries werden unter anderem für die Instrumentenflugausbildung der Pilatus PC7 (Fluglehrer sowie Einsatzpiloten) und für die fliegerische Eignungsfeststellung eingesetzt. Für die Auswahl dieser Flugzeuge habe der besonders kosteneffiziente Betrieb, fehlerverzeihendes Flugverhalten und ein Cockpit, "das perfekt für das Flugtraining mit Piloten und Flugschüler an Bord ausgelegt ist", gesprochen, so das Bundesheer.

Die Gesamtkosten für die Neuanschaffung hatte das Bundesheer bereits im Mai mit 2,4 Mio. Euro beziffert. Bisher waren derartige Flugzeuge nur geleast, mit den neuen sei nun eine kosteneffiziente Ausbildung möglich, hieß es damals. (APA, 26.9.2018)