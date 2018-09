"Rechtsradikale Neonazi-Postille": "Alles roger?" verklagt Thomas Drozda

Der Streitwert liegt bei 35.000 Euro

Wien – Das rechte Monatsmagazin "Alles roger?" hat beim Handelsgericht Wien Klage gegen den SPÖ-Abgeordneten und -Mediensprecher Thomas Drozda eingebracht. Das gab das Magazin am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. Drozda kritisierte Ende August in einem Interview mit der APA, dass die FPÖ-Ministerien "in rechtsradikalen Neonazi-Postillen" inserieren würden. Konkret nannte er konkret Schaltungen des Verkehrs-, Innen- und Beamtenministeriums in Medien wie dem "Wochenblick" oder auf "alles roger".

"Alles roger?" habe seit "Bestehen niemals rechtsradikale oder Neonazi-Inhalte publiziert, heißt es in der Aussendung. Der Streitwert liegt bei 35.000 Euro.

"Alles Roger?" stuft sich selbst als "mitte-rechts" ein, das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands bezeichnet das Magazin als "tendenziell antisemitisch". (red, 26.9.2018)