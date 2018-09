Bastler baut Rubikwürfel, der sich selbst löst

Anleitung zum Nachbau veröffentlicht – Zentrale Bestandteile stammen aus dem 3D-Drucker

Wer schon einmal mit dem Rubikwürfel gespielt hat, der weiß: Ganz so einfach wie es zunächst den Eindruck macht, ist es nicht, dieses Puzzle zu lösen. Es braucht schon einiges Training, um wirklich zuverlässig alle Seiten auf den gewünschten, einfärbigen Zustand zu bringen. Für all jene, die an dieser Aufgabe scheitern, hat nun ein japanischer Bastler eine Lösung zur hand.

Selbstlösend

Der "Self Solving Rubik's Cube" löst sich nämlich wie von Geisterhand selbst. Die Nutzer können den Würfel verdrehen wie sie wollen, immer schafft es der Würfel den Ausgangszustand wieder herzustellen. Besonders gespenstisch wirkt das Ganze, wenn man den Würfel auf den Boden legt, da er sich dabei dann natürlich auch noch durch den Raum bewegt.

human controller

Hinter all dem steht ein langjähriges Projekt, das zunächst mit wesentlich größeren Prototypen begonnen hat. Mittlerweile hat der Bastler die notwendige Technik aber in der Größe eines ganz normalen Rubikwürfel untergebracht. Der Kern entstammt fast komplett dem 3D-Drucker, für die Bewegungen sind sechs Motoren mit Getrieben zuständig. Auch mehrere Lagesensoren, einen Akku und einen Mikrocontroller hat der Bastler in dem engen Gehäuse untergebracht.

Strategien

Interessant ist auch die verwendete Software: Diese zeichnet nämlich nicht einfach die Bewegungen der Nutzer auf, und macht diese dann rückgängig. Stattdessen werden hier klassische Lösungsstrategien verwendet, wie sie auch menschliche Rubikwürfelnutzer zur Lösung einsetzen.

Zum Kauf gibt es den "Self solving Rubik's Cube" zwar nicht, für Interessierte gibt es aber einen anderen Weg: Hat der Bastler doch ausführliche Anleitungen und technische Details veröffentlicht, auf deren Basis sich Interessierte so einen automatisch lösenden Rübikwürfel selbst bauen können. (apo, 26.9.2018)