Seite da.stinkts.net zeigt 3.000 rauchfreie Lokale

Wo man ohne Zigarettenrauch essen und trinken kann, steht auf da.stinkts.net. Immer mehr Lokale werden freiwillig rauchfrei

"Die Seite hat im Frühjahr einen ordentlichen Zuwachs erlebt", sagt Josef Schenkenfelder, Mitbegründer der Internetseite "da.stinkts.net", auf der mittlerweile rund 3.000 rauchfreie Lokale in ganz Österreich zu finden sind – im Jänner waren es noch rund 1.000.

Zu finden ist die Liste schon seit 2010, kurz nach dem Start seien nur einige hundert Gaststätten verzeichnet gewesen. Mit der Rücknahme des generellen Rauchverbots in der Gastronomie durch die aktuelle Regierung, habe sich das geändert. Durch Medienberichte sei der Zulauf groß gewesen, so Schenkenfelder. "Es hat uns gefreut. Aber das schönste wäre natürlich, wenn es die Seite irgendwann nicht mehr brauchen würde."

Viele Wirte führen ihre Betriebe mittlerweile freiwillig in die Rauchfreiheit. Im Alpengasthaus zum Gregorhansl in der Weststeiermark beispielsweise sind die Glimmstängel seit 1. April tabu. "Wir hatten das schon länger vor, wir haben dann einfach gesagt: jetzt ist Schluss", sagt Wirt Hans Engstler. Bis auf ein paar wenige Einheimische hätten die Gäste recht vernünftig auf die Veränderung reagiert – Raucher würden jetzt eben auf die Terrasse gehen.

Wohl der Angestellten

Ab 1. Oktober wird die Zigarette auch im Grazer Cafe Kaiserfeld nicht mehr willkommen sein – obwohl man in dem alteingesessenen Betrieb lange Rauchen durfte. Entscheidend für den Schritt sei vor allem das Wohl der Angestellten gewesen: "Obwohl wir eine sehr gute Lüftung haben, merkt man halt trotzdem immer was", sagt Simon Lackner vom Cafe Kaiserfeld. Auch in Graz sei das Feedback auf die Umstellung "überwältigend positiv" gewesen.

Kürzlich hat sich auch Bernd Karoly, Geschäftsführer der Mole West in Neusiedl am See, für ein generelles Rauchverbot ausgesprochen. Sein Lokal sei schon seit einigen Jahren rauchfrei, so der Gastronom. Dass aufgrund des Verbots weniger Gäste kommen, spüre man vor allem in den kalten Monaten, wo die Gäste nicht mehr draußen auf der Terrasse sitzen können – dort ist das Rauchen gestattet.

Dennoch bleibe die Mole West rauchfrei. Zudem setzt Karolyi sich für das "Don't smoke"-Volksbegehren von Ärztekammer und Österreichischer Krebshilfe ein, für das am kommenden Montag die Eintragungsfrist beginnt. Derzeit sind "Don't smoke"-Bierdeckel im Lokal im Einsatz. "Wir bekennen uns offen dazu", so der Geschäftsführer und weiter: "Es gibt kein vernünftiges Argument gegen ein Rauchverbot." (APA, red, 26.9.2018)