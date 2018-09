EuGH hob 80-Mio-Kartellstrafe gegen Infineon auf

Urteil zu Preisabsprachen bei Smartcard-Chips wird nicht schlagend – Sanktion im Volumen von gut 80 Mio. Euro hinfällig

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) kippt eine Strafe von gut 80 Mio. Euro der EU-Kommission gegen Infineon wegen eines Kartells für Smartcard-Chips. Ein vorheriges Urteil der Unterinstanz werde aufgehoben und die Sache zurücküberwiesen, teilte das EuGH am Mittwoch mit. Das Gericht habe nicht jedes von Infineon vorgebrachte Argument geprüft.

Damit schließen sich die Luxemburger Richter der Meinung von Generalanwalt Melchior Wathelet an, der im April die Ablehnung empfohlen hatte.

2014 verhängte die EU-Kommission wegen Absprachen auf dem Markt für Smartcard-Chips Strafen von insgesamt 138 Millionen Euro. Betroffen waren neben Infineon, Philips, Samsung und Renesas. Die von Philips eingereichte Rechtsbeschwerde lehnte der EuGH nun ab.

Massive Expansion in Österreich

In Österreich expandiert Infineon derzeit massiv: Am Standort in Villach wird der Konzern eine neue Fabrik für Leistungshalbleiter errichten. Über einen Zeitraum von sechs Jahren sind Investitionen von rund 1,6 Mrd. Euro geplant. 400 neue Arbeitsplätze sollen entstehen. Der Baubeginn ist im ersten Halbjahr 2019 geplant, die Fertigung soll 2021 starten und 1,8 Mrd. Euro zusätzlichen Umsatz bringen. (APA, 26.9.2018)