Oktoberfest: Schräge Fotomotive von der Wiesn

Die Wiesn bietet nicht nur Dirndl oder Maßkrüge als Fotomotiv, sondern auch die eine oder andere Kuriosität bzw. Tradition.

Eine Maß nach der anderen wird durch die Bierbänke gereicht, die Damen schmeißen sich in ihre feschen Dirndl, die Herren zünftig in die Lederhose. Grund genug auch, für tausende Touristen, der bayerischen Landeshauptstadt einen Besuch abzustatten. Und das eine oder andere Erinnerungsfoto zu knipsen. Hier sind ein paar Motive, die es wert sind, festgehalten zu werden.

foto: my postcard Traditionstheater Schichtl

Der Schichtl

Zugegebenermaßen ist die Wiesn an sich schon ein wahres Spektakel. Das kann man allerdings auch im Traditionstheater, dem Schichtl, auf dem Festgelände erleben. Seit 1869 ist das "Original-Zauber-Spezialitäten-Theater" auf dem Oktoberfest zu finden, das seine Besucher mit Kuriositäten begeistert: Auffällige Kostüme und außergewöhnliche Stücke werden hier geboten. Zweifelsohne ist das "Highlight" aber die "Enthauptung" eines Zuschauers auf der offenen, hellerleuchteten Bühne mit der Guillotine. Natürlich alles nicht echt, aber auf jeden Fall eine schaurig-lustige Abwechslung für den Wiesn-Besuch und der perfekte Ort für einen skurrilen Schnappschuss.

foto: my postcard Nostalgie auf der Oidn Wiesn

Die Oide Wiesn

Vor acht Jahren feierte das Oktoberfest den 200. Geburtstag. Und dieser Tag war gleichzeitig die Geburtsstunde der Oidn Wiesn. Hier herrscht vor allem eines: Nostalgie. Wer abseits des Wiesn-Trubels entspannt über das Festgelände schlendern möchte, ist hier an der richtigen Adresse. Zwar kostet der Eintritt drei Euro und es gibt weniger Zelte, dafür haben diese aber noch einen historischen Tanzboden — ideal zum Schuhplattlern und dem Rockfliaga. Außerdem stehen bunte Trachten, Pferderennen und Live-Musik auf dem Programm. Wer sein Fotoalbum also mit klassischem bayerischen Brauchtum bestücken möchte und gleichzeitig eine Runde auf historischen Fahrgeschäften — die übrigens alle nur einen Euro kosten — drehen möchte, sollte einen Besuch einplanen.

foto: my postcard Unter anderem eine Flirt-Hilfe: Wäscheklammern als Namensschilder

Wäscheklammer mit Namen

Ursprünglich trugen nur die Wiesn-Bedienungen Wäscheklammern, um die Quittungen daran befestigen zu können. Inzwischen werden die Klammern in jedem Zelt und auch auf dem Festgelände verkauft. Wörter wie "Spotzl", "Wiesnhaserl" oder "Lausbua" sind darauf zu finden, klassischer sind die Holzklammern mit Namen, die man sich auch vor Ort beschriften lassen kann. Nicht nur perfekt, um das Gegenüber mit Vornamen anreden zu können, sondern auch für ein Erinnerungsfoto — so kann man sich im Notfall auch am nächsten Tag noch an den Namen des Wiesn-Flirts erinnern.

foto: my postcard Mitmachen oder zuschauen: Das Teufelsrad ist eine Institution auf der Wiesn.

Das Teufelsrad

Berühmt berüchtigt und immer einen Schnappschuss wert: Feldl´s Teufelsrad. Seit 1910 ist das Rad auf dem Oktoberfest vertreten und seit jeher bildet sich eine Schlange von Schaulustigen vor der Attraktion. Grob gesagt ist das Teufelsrad eine Art Geschicklichkeitstest, bei dem es darum geht, sich möglichst lang auf einer drehenden Holzfläche zu halten, während man gleichzeitig einem schwingenden Schaumball und Seilen ausweichen muss und vom Rekommandeur, einer Art Kommentator, mit bayerischen Schmäh-Sprüchen auf die Schippe genommen wird. Auch wer selbst nicht auf das Teufelsrad möchte, sollte sich diese Wiesn-Tradition unbedingt anschauen, denn für die Zuschauer ist das immer eine große Gaudi. Auf den Auslöser drücken sollte man am besten, wenn dutzende Mädels im Dirndl oder Männer in Lederhosen aufeinander sitzen und sich aneinander festzuhalten versuchen. Dieses Wiesn-Foto haben Daheimgebliebene sicher noch nicht so oft gesehen.

foto: my postcard Hendl auf dem Teller, Hendl am Kopf – wer's mag: Die Kopfbedeckung ist jedenfalls ein skurriles Fotomotiv.

Die Hendl-Hüte

Sie kamen, wurden gefeiert und blieben: Seit einiger Zeit ist das Hendl nicht nur auf dem Teller Kult, sondern auch auf dem Kopf. Die Hendl-Hüte machen sich perfekt auf Schnappschüssen im Festzelt. Die Schenkel der batteriebetriebenen Hendl-Hüte wackeln für circa 30 Sekunden und sind damit der perfekte Musik-Begleiter für eine Tanzeinlage zum "Flieger-Lied" oder "Hulapalu" auf der Bierbank. (red, 27.9.2018)