Erste Abstimmung über Supreme-Court-Kandidat Kavanaugh am Freitag

Zeitplan für Votum im Justizausschuss des US-Senats veröffentlicht – Mehrere Frauen werfen Trumps Wunschkandidaten Brett Kavanaugh sexuelle Übergriffe vor

Washington – Der Justizausschuss des US-Senats soll am Freitag über den wegen Belästigungsvorwürfen unter Druck stehenden Richterkandidaten Brett Kavanaugh abstimmen. Der Zeitplan für das Votum über die Nominierung des konservativen Juristen für das Oberste Gericht wurde am Dienstag in Washington veröffentlicht.

Nach einer möglichen Zustimmung des Ausschusses hat dann das Plenum des Senats die letzte Entscheidung über die Ernennung Kavanaughs zu treffen, dem mehrere Frauen sexuelle Übergriffe vorwerfen.

Kavanaugh unter Druck

Die Professorin Christine Blasey Ford wirft Kavanaugh vor, dieser habe sie bei einer Schülerparty in den 80er Jahren zu vergewaltigen versucht. Ford will am Donnerstag im Justizausschuss zu ihren Anschuldigungen aussagen. Eine weitere Frau, Deborah Ramirez, meldete sich mit dem Vorwurf, Kavanaugh habe ihr während einer Studentenparty in den 80er Jahren sein Geschlechtsteil vors Gesicht gehalten.

Zudem sprach Michael Avenatti, Anwalt der Pornodarstellerin Stormy Daniels, von weiteren sexuellen Übergriffen durch Kavanaugh – mindestens eine Betroffene wolle ihre Vorwürfe innerhalb der nächsten 48 Stunden auch öffentlich machen, kündigte Avenatti am Dienstag an.

Kavanaugh weist die Anschuldigungen kategorisch zurück. Präsident Donald Trump hält an seinem Kandidaten fest und bezeichnete die Vorwürfe am Dienstag als Betrug (engl. "con game") der Demokraten. (APA, red, 26.9.2018)