Bayern und Neuer patzen, Harnik netzt für Bremen

Münchner nach spätem Gegentor nur 1:1 gegen Augsburg – Werder nach Sieg gegen Hertha erster Verfolger der Bayern

München/Bremen – Bayern München hat in der deutschen Fußball-Bundesliga erstmals Punkte abgegeben. Beim Heim-1:1 am Dienstag in der 5. Runde gegen Augsburg führte der rotierende Rekordmeister nach einem Treffer von Arjen Robben (48.) lange 1:0, ehe Felix Götze der Lucky Punch gelang (87.). Erster Verfolger mit zwei Punkten Rückstand ist nun Werder Bremen, das im Duell der beiden Überraschungsmannschaften Hertha BSC 3:1 besiegte.

In München rotierte Bayern-Trainer Niko Kovac auf mehreren Positionen. ÖFB-Star David Alaba bekam anfangs wie etwa Thiago Alcantara oder Stürmer Robert Lewandowski eine Verschnaufpause, wurde aber nach dem 0:0 mit Beginn der zweiten Hälfte eingewechselt. Die nun an zwölfter Stelle liegenden Augsburger mit den Teamspielern Martin Hinteregger (spielte durch) und Michael Gregoritsch (bis 77.) verteidigten konsequent, konnten die keineswegs groß aufspielenden Münchner Richtung Tor aber lange nicht fordern. Weil Manuel Neuer aber in der Schlussphase patzte, glichen die Augsburger überraschend aus (87.) und entführten einen Punkt aus der Münchner Allianz Arena.

Harnik schreibt an

Beim Rundenauftakt zuvor durfte Ex-ÖFB-Teamspieler Martin Harnik über sein erstes Tor seit seiner Rückkehr nach Bremen jubeln. Harnik leitete den 3:1-Sieg per Treffer aus kurzer Distanz nach einem Gestocher ein (11.). "Herzlichen Glückwunsch, jetzt bist du Bayern-Jäger", sagte Hertha-Trainer Pal Dardai nach der Partie zu seinem Kollegen Florian Kohfeldt. Die Berliner mit Teamspieler Valentino Lazaro kassierten die erste Saisonniederlage und sorgten für ein Novum in der Bundesliga-Geschichte: In jedem der letzten fünf Spiele verursachte Hertha einen Elfmeter.

Schalke 04 stürzt nach dem 0:1 in Freiburg und der fünften Niederlage immer weiter in die Krise, wartet auch nach der fünften Runde auf den ersten Punkt. Auch die Hereinnahmen von Alessandro Schöpf (69.) und Guido Burgstaller (81.) brachten nichts. Philipp Lienhart wurde in der 68. Minute für den Freiburger Goldtorschützen Florian Niederlechner (52.) eingewechselt. Champions-League-Starter Hoffenheim siegte indes in Hannover mit viel Krampf 3:1.

Stimmungsboykotte in den Stadien

Die Dienstagspiele fanden mit zeitweisen Stimmungsboykotten in den Stadien statt. Der Zusammenschluss der Fanszenen hatte dazu aufgerufen, um die Anstoßzeiten und die Übertragung der Spiele im Pay-TV zu thematisieren. Bereits beim ersten Spiel in Bremen hatte es auf Transparenten "Stell dir vor es ist Fußball und keiner kann hin", oder "Football is for you and me – Not for fucking Pay-TV" geheißen. (APA, 25.9.2018)