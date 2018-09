Altach nach 2:1 gegen Leobendorf im Cup-Achtelfinale

Erfolgserlebnis für das Bundesliga-Schlusslicht beim Regionalligisten

Leobendorf – Bundesliga-Schlusslicht Altach hat im ÖFB-Fußball-Cup ein dringend benötigtes Erfolgserlebnis gefeiert. Die Vorarlberger gewannen am Dienstag in der 2. Runde bei Regionalligist Leobendorf 2:1 (2:0) und stehen im Achtelfinale. Stefan Nutz (33.) und Hannes Aigner aus einem Foulelfer (43.) trafen für die Gäste, Ex-Altacher Mario Konrad erzielte im Finish den Ehrentreffer der Niederösterreicher (83.).

Nach dem Cup-Auftakterfolg über Parndorf war es der zweite Pflichtspielsieg der Vorarlberger in der laufenden Saison. In der Bundesliga gelangen der Truppe von Trainer Werner Grabherr in acht Runden erst zwei Unentschieden.

Kracher am Mittwoch

Die Kracher der zweiten Cuprunde gehen erst am Mittwoch über die Bühne. Rapid ist bei Mattersburg gefordert (18.30 Uhr), der in Liga etwas außer Tritt geratene Cup-Titelverteidiger Sturm gastiert bei der Austria (20.45 Uhr, beide live ORF 1).

Mutmaßlich leichtere Lose hat das Bundesliga-Trio der Stunde: Der makellose Tabellenführer und Cup-Finalist Salzburg muss zum SC Schwaz, der LASK gastiert in Stadl-Paura und St. Pölten bei Pinzgau-Saalfelden – drei Rendezvous mit Regionalligisten also. (APA, 25.9.2018)

Zweite ÖFB-Cup-Runde vom Dienstag:

SV Leobendorf (RL Ost) – SCR Altach 1:2 (0:2). Tore: Konrad (83.) bzw. S. Nutz (33.), Aigner (43./Foulelfer)

18.00: ASK-BSC Bruck/Leitha (RL Ost) – SC Austria Lustenau

18.30: WAC – SK Austria Klagenfurt (live ORF Sport +)

19.00: SU Vöcklamarkt (RL Mitte) – SV Ried

Deutschlandsberger SC (RL Mitte) – SC Wiener Neustadt

TSV Hartberg – WSG Wattens

19.30: SV Horn – SC Lafnitz

20.45: GAK (RL Mitte) – SK Vorwärts Steyr (live ORF Sport +)

Mittwoch

16.00: FC Stadlau (RL Ost) – Kapfenberger SV

18.30: SV Mattersburg – SK Rapid (live ORF 1)

19.00: FC Pinzgau Saalfelden (RL West) – SKN St. Pölten

ATSV Stadl-Paura (RL Mitte) – LASK

SC Neusiedl am See 1919 (RL Ost) – FC Wacker Innsbruck

20.30: SC Schwaz (Regionalliga West) – Red Bull Salzburg

20.45: FK Austria Wien – SK Sturm Graz (live ORF 1)

Ergebnis vom Montag:

SAK Klagenfurt – FAC 1:5