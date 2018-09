Trump greift bei Uno-Generaldebatte "Globalisten" und Iran an

Trump sang vor der versammelten internationalen Gemeinschaft eine Hymne auf nationalistisch gefärbten Patriotismus. Kritik gab es am Iran

Vertrauen, sagte Generalsekretär António Guterres zum Auftakt der Uno-Generaldebatte, sei es, was der internationalen Politik zuletzt vor allem gefehlt habe. Menschen würden das Vertrauen in ihre Regierungen verlieren, was Populisten den Aufstieg ermögliche. Vertrauen sei es auch, das Staaten zusehends untereinander abhandenkomme, die internationale Kooperation sei gefährdet – eine Prognose, in Ton und Inhalt so düster wie das Nieselwetter an diesem Septembermorgen vor der Tür des UN-Hauptquartiers in New York.

Die folgende Rede von US-Präsident Donald Trump, den Guterres damit indirekt, aber unmissverständlich angesprochen hatte, trug wenig zum Aufklaren der Stimmung bei. Was er von der Uno hält, demonstrierte der US-Präsident gleich zu Beginn: Er verspätete sich auf 1,6 Straßenkilometern vom Trump Tower zum Uno-Hauptquartier um 30 Minuten und versäumte damit den traditionellen Rede-Slot der USA an zweiter Stelle aller Staaten. Zu Beginn seiner Rede sparte er dennoch nicht mit Selbstlob, erntete gleich beim zweiten Satz aber Lacher aus dem Plenum, als er feststellte, seine Regierung habe "in knapp zwei Jahren mehr erreicht als fast jede andere Regierung in der Geschichte". In konstruktiv gefärbtem Ton folgte dann, was in Wahrheit ein Angriff auf die Prinzipien der Uno war: Die USA würden Eigenheiten aller Staaten respektieren, behauptete Trump, dafür aber auch selbst Souveränität fordern.

Bekannte Wahlkampfschlager

"Wir lehnen Global Governance" – eine der Ideen der internationalen Zusammenarbeit, deren Vertrauensverlust Guterres beklagt hatte – "daher ab". "Amerika wird von Amerikanern regiert", führte er später aus, daher lehne man auch "den Globalismus" ab und fordere stattdessen "Patriotismus", den Trump in glühenden, eher an Nationalismus erinnernden Worten lobte. Einiges war den Zuhörern gewiss aus Wahlkampfreden bekannt: Lob für die eigene Wirtschaft, Kritik am Handelssystem, das die USA ebenso übervorteile wie das Ölpreiskartell der Opec-Staaten. Allerdings ist es sehr ungewöhnlich, diese Punkte vor der Uno anzusprechen. Neu ist ebenfalls die offene Ankündigung, Entwicklungshilfe vom politischen Wohlverhalten der Empfänger abhängig zu machen.

Heraus stach zudem eine Breitseite gegen den Iran. Dieser respektiere weder Grenzen noch Prinzipien und provoziere in der Region, die Führer des Landes würden Reichtümer anderer Staaten plündern sowie Tod, Chaos und Zerstörung säen: "Not good."

Unklar war zu Redaktionsschluss, wie Irans Präsident Hassan Rohani auf die Ausführungen reagieren würde. Die Stimmung hatte sich wegen des Anschlags auf eine Parade vom Wochenende in Ahvaz angespannt, weil Teheran die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und die USA verantwortlich macht.

"Liebenswerter" Rohani

Vielleicht auch deshalb zerstreuten sich im Laufe der Woche Meldungen, es könnte ein Treffen zwischen Trump und Rohani geben. Endgültig dementierte Trump ein solches erst am Dienstag: Er freue sich zwar auf eine Zusammenkunft, vorher müsse der Iran aber sein Verhalten ändern. Gleichwohl halte er, wie er via Twitter mitteilte, Rohani für einen "liebenswerten Mann".

Für Österreich wird erst am Samstag Außenministerin Karin Kneissl sprechen, die angekündigt hat, das auf Regeln basierende internationale System zu verteidigen. Sie ist gemeinsam mit Kanzler Sebastian Kurz und Präsident Alexander Van der Bellen in New York. Alle drei wollten später am Dienstag mit Generalsekretär Guterres zusammentreffen. Van der Bellen hatte schon Montagabend bei einem Empfang für alle internationalen Staatschefs auch Donald Trump getroffen. Österreichs Präsident wies den US-Staatschef in der Unterredung darauf hin, dass Klimawandel und Friede nur gemeinsam angegangen werden könnten. Ob es der US-Präsident aufgenommen hat, steht nicht zuletzt nach seiner Rede infrage. (Manuel Escher aus New York, 25.9.2018)