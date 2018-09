Designierte SPÖ-Chefin Rendi-Wagner baut Partei um: Klubchef Schieder geht

Für 18.30 Uhr ist eine Stellungnahme Rendi-Wagners geplant. Drozda soll Bundesgeschäftsführer werden

Wien – Nun will sie offenbar doch gleich zeigen, was man als Chefin so machen kann. Pamela Rendi-Wagner, die designierte SPÖ-Chefin und Nachfolgerin Christian Kerns, leitet derzeit einen Großumbau der Partei ein: Thomas Drozda, der ehemalige Burgtheater-Geschäftsführer, den Kern in sein Regierungsteam geholt hatte, soll SPÖ-Bundesgeschäftsführer werden. Max Lercher, der die Funktion bisher innehatte, müsste dementsprechend weichen, wie DER STANDARD erfahren hat. Im Vorfeld war über eine Doppelspitze gemunkelt worden.

apa Nächster Akt in der Rendi-Wagner-Kür – Schieder zieht sich als Klubobmann zurück.

Den Klub übernimmt Rendi-Wagner dem Vernehmen nach im Alleingang. Kern, aktueller Fraktionschef, will sich als roter Spitzenkandidat für die EU-Wahl aufstellen lassen. Andreas Schieder, geschäftsführender SPÖ-Klubobmann, wird gehen. Er hat seinen Rücktritt bereits bestätigt. Für 18.30 Uhr ist eine öffentliche Stellungnahme Rendi-Wagners angekündigt. Seit 16 Uhr tagt der Parteivorstand.

Loyales Team nahegelegt

Rendi-Wagner würde somit gleich zu Beginn ihre neue Machtfülle demonstrieren. Vom SPÖ-Präsidium wurde sie bereits als Parteichefin abgesegnet, die hochoffizielle Wahl wird erst auf einem Parteitag im November erfolgen. Der promovierten Medizinerin und langjährige Sektionschefin im Gesundheitsministerium, die erst vor eineinhalb Jahren der SPÖ beigetreten ist, wird von ihren Kritikern vorgeworfen, keine "Hausmacht" zu besitzen. Zahlreiche politische Beobachter hatten ihr daher im Vorfeld nahegelegt, ihr Team aus loyalen Vertrauensleuten zu rekrutieren und mögliche Quertreiber zu entlassen.

Max Lercher, der aus der steirischen SPÖ nach Wien geholt wurde, gilt als parteiintern beliebt – vor allem in den Ländern, die sich durch ihn vertreten sahen. Schieder wurde vom Klub für die gesamte Legislaturperiode gewählt, er kann von der Parteiführung nicht abgesetzt werden und muss sich somit quasi freiwillig zurückziehen.

Schieder beliebt in Wien

Schon das Verhältnis zwischen Kern und Schieder, der 2006 erstmals in den Nationalrat gewählt wurde, verlief nicht ganz friktionsfrei. Im Jänner war Schieder in einer Kampfabstimmung um den Parteivorsitz der SPÖ Wien Michael Ludwig unterlegen. Dennoch steht ein großer Teil des roten Wiens hinter ihm.

Solidaritätserklärungen für Schieder gaben praktisch alle Wiener Abgeordneten auch aus dem Lager seines früheren Widersachers Bürgermeister Michael Ludwig ab. Auch Abgeordnete aus anderen Ländern äußerten ihr Unverständnis über die Demontage.

Der Simmeringer SPÖ-Chef und Nationalratsabgeordnete Harald Troch machte vor der Klubsitzung am frühen Dienstagnachmittag – als bereits durchgesickert war, dass Rendi-Wagner den Klub allein führen möchte – klar: "Ich glaube nicht an eine Anführerin-Partei."

Sobald Kern sein Mandat abgibt, könnte die frühere Vorsitzende der Jungen Generation, Katharina Kucharowits, wieder in den Nationalrat nachrücken.

Kerns chaotischer Abgang

Der Wechsel an der roten Parteispitze wurde notwendig, weil der bisherige Parteichef Kern am vergangenen Dienstag seinen Rückzug aus der Innenpolitik angekündigt hatte. Die Information, dass er als Parteichef geht, war vorab über eingeweihte hochrangige Parteifreunde an Medien weitergegeben worden – für die meisten kam der Schritt dadurch völlig überraschend, die rote Kommunikation verlief chaotisch. Kern möchte nun nach Brüssel beziehungsweise Straßburg ins EU-Parlament einziehen – bevorzugt als Frontmann der europäischen Sozialdemokraten.

Rendi-Wagner war Kerns Favoritin für seine Nachfolge. Wie Drozda wurde auch sie 2016 von Kern in die damalige rot-schwarze Regierung geholt. (Katharina Mittelstaedt, 25.9.2018)