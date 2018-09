Portugal nimmt zehn von 58 Geretteten von der Aquarius auf

Entscheidung in Absprache mit Spanien und Frankreich. Wo genau die Flüchtlinge von Bord gehen sollen, ist noch unklar. Die Aquarius wurde nicht über die Pläne informiert

Lissabon – Im Tauziehen um die durch Hilfsorganisationen im Mittelmeer geretteten Flüchtlinge an Bord der Aquarius 2 hat Portugal mit Frankreich und Spanien eine Abmachung zur Aufnahme von zehn Flüchtlingen getroffen. Portugal werde zehn Personen aufnehmen, kündigte die portugiesische Regierung laut der Nachrichtenagentur AFP am Dienstagnachmittag an.

Die Entscheidung sei solidarisch und in Absprache mit Spanien und Frankreich getroffen worden, erklärte das Innenministerium in Lissabon in einer Aussendung, ohne aber anzugeben, wo die Flüchtlinge genau an Land gehen dürfen. Insgesamt befinden sich 58 Menschen an Bord des Schiffes. Die Besatzung der Aquarius erfuhr von dieser Wendung aus Medienberichten.

Niemand übernimmt die Koordination

Weiterhin ungeklärt bleibt allerdings, wer die Koordination des Hilfseinsatzes übernimmt. Am Montagabend kontaktierte die Besatzung der Aquarius jede Leitstelle zur Seenotrettung in Europa. In einer E-Mail an die Behörden in Portugal, Spanien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, Monaco, Norwegen und zwölf weitere Leitstellen forderten die Helfer, dass eine Behörde die Koordination der Hilfseinsätze übernimmt. Noch hat keine der Leitstellen geantwortet.

Der Leiter der Such- und Rettungseinsätze vor Ort, Nick Romaniuk, spricht von einem "andauernden Problem". Dass keine Leitstelle die Koordination von Seenotrettungen übernehmen wolle, würde "Rettungseinsätze verzögern und Menschenleben gefährden". Berichte von Überlebenden an Bord, wonach private Handelsschiffe nicht mehr anhalten würden, um Menschen in Seenot aufzunehmen, ist für ihn ein Zeichen dafür, dass die europäische Politik das Prinzip der Solidarität auf hoher See aushöhlt.

"Geht um Menschenleben"

Fehlende Informationstransparenz würde weiterhin Seenotrettungen verzögern. So kontaktierte das Seeaufklärungsflugzeug Seagull 95 aus Luxemburg, das Teil der EU-Mission Sophia ist, am Montagabend alle Schiffe in der Region aufgrund eines Schlauchbootes in Not. Darauf würden sich rund 100 Menschen befinden. Die Aquarius antwortete und machte sich auf den Weg in Richtung der libyschen Ölfelder, von wo aus der Notruf abgesetzt worden war. Eine Kontaktaufnahme mit der libyschen Leitstelle für Seenotrettung unter den beiden Notrufnummern scheiterte. Romaniuk kontaktierte also die italienischen Behörden. "Wenn eine Leitstelle nicht antwortet, kann ich jede andere Leitstelle kontaktieren", sagt Romaniuk: "Immerhin geht es darum, Leben zu retten."

Die Italiener verwiesen an die libysche Behörde – trotz mehrmaligen Hinweises durch Romaniuk, dass sich die Libyer nicht melden würden. "Ich mache dabei Libyen keinen Vorwurf, weil sie einen Krieg in der Nachbarschaft haben, und wer weiß, was mit dem Bürogebäude der Leitstelle passiert sein könnte", sagt der Leiter des Einsatzes: "Es könnten Bomben auf die Behörde fallen, aber dann muss eine andere Leitstelle koordinieren."

Keine Details aus Italien

Nach einiger Zeit telefonierte Romaniuk nochmals mit den Italienern, die ihn informierten, dass die libysche Küstenwache die Menschen an Bord genommen habe. Details hatte der italienische Beamte nicht parat. Kurz darauf hörte die Besatzung der Aquarius den Funkverkehr zwischen den privaten Schiffen OOS Tiger und ASSO 24. Offenbar hatte die OOS Tiger die Geretteten an Deck und wollte über das zweite Schiff in Kontakt mit der libyschen Küstenwache treten, da sich ein Verbindungsoffizier an Bord befunden hatte.

Romaniuk versuchte also nochmals, mit den Libyern in Kontakt zu treten. Aber vergeblich. Den italienischen Behörden berichtete er am Telefon von dem Funkverkehr und fragte nach, ob die Informationen nach wie vor korrekt seien, dass die libysche Küstenwache die Rettung durchgeführt habe. Die Italiener wussten es nicht. Die Aquarius wies darauf hin, dass es medizinisches Personal an Bord gebe, das sich um Notfälle kümmern könnte. Dann wurde das Gespräch beendet.

Kurs Richtung Marseille

Die Aquarius befindet sich derzeit auf Kurs Richtung Marseille. Romaniuk hofft, dass Frankreich einen sicheren Hafen zur Verfügung stellen wird. Er verweist dabei auf die kritische Haltung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron gegenüber dem italienischen Innenminister Matteo Salvini. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire sagte, dass "die Antwort im Moment Nein" sei. Die Aquarius müsse im nächsten europäischen Hafen anlegen, und das sei nicht Marseille. Frankreichs Europaministerin Nathalie Loiseau kritisiert Italien scharf. Das Schließen der Häfen verstoße gegen Recht und Menschlichkeit, sagte Loiseau.

Die Aquarius befindet sich derzeit in der Nähe von Malta. Die Migranten wurden vor der libyschen Küste aus Seenot gerettet und sollten nach Angaben vom Montag in die französische Stadt Marseille gebracht werden. Die am nächsten gelegenen Häfen in Italien und Malta verweigerten dem Schiff wie bereits in einigen Fällen zuvor das Einlaufen. (Bianca Blei, red, 25.9.2018)