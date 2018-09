Französischer Ex-Premier will Barcelonas Bürgermeister werden

Umfragen räumen Manuel Valls 15 Prozent der Stimmen ein. Er will gegen die katalanische Unabhängigkeit kämpfen

Ist Manuel Valls der lebende Beweis dafür, dass die europäische Politik keine Landesgrenzen mehr kennt? Oder sucht er eher einen Ausweg aus einer politischen Sackgasse? Auf jeden Fall hat der 56-jährige Franzose am Dienstagabend die Medien einbestellt, um seine Kandidatur für den Stadtvorsitz von Barcelona bekanntzugeben. Seit Monaten zeigt er sich mehr in der katalanischen Metropole als in Paris, wo er an sich noch einen Sitz in der Nationalversammlung innehat.

Juristisch wäre das möglich: Nach dem Maastricht-Abkommen können Europäer in der EU Lokalmandate ausüben, sofern sie am entsprechenden Ort einen Wohnsitz haben. Valls gibt an, er wohne neuerdings in Barcelona, wo er auch 1962 auf die Welt gekommen ist. Er spricht fließend Spanisch und Katalanisch. Sein Vater stammt aus Barcelona, seine Mutter aus Biasca in der italienischen Schweiz.

Mit seiner Familie nach Paris übersiedelt, hatte Manuel mit 20 Jahren die französische Staatsbürgerschaft erhalten; die spanische verlor er. Mithilfe der sozialistischen Partei wurde er 2001 Bürgermeister der Banlieue-Stadt Évry, später Minister und 2014 für zweieinhalb Jahre Premier von Staatschef François Hollande.

Drohender Dominoeffekt

Dass er nun die Landesgrenzen überspringt, hält der neuerdings im Rollkragenpullover auftretende Politiker für eine "schöne Idee", wie er in einem Interview sagte: "Wenn man Europa wirklich und auf lebendige Weise verkörpern will, kann die Bewerbung eines Politikers in einem anderen Land nur dazu beitragen." Konkret will er gegen die katalanische Unabhängigkeit kämpfen: "Wenn ein alter Nationalstaat wie Spanien auseinanderfällt, käme es sofort zu einem Dominoeffekt. Italien, Belgien, Schottland, das Baskenland würden folgen, mit Konsequenzen auch für Frankreich."

In Barcelona rechnet man seit längerem mit Valls' Kandidatur. Meinungsumfragen räumen ihm 15 Prozent der Stimmen ein, womit er über intakte Aufbauchancen verfügen soll. Die zentrumsliberalen Ciudadanos haben dem impulsiven Franzosen, der am rechten Rand der französischen Sozialisten gegen Salafisten und Migranten politisierte, bereits den Teppich ausgerollt.

Valls hat sich aber noch nicht auf eine Liste festgelegt, da er eine parteiübergreifende Allianz der Abspaltungsgegner hinter sich scharen will. Separatisten gifteln bereits über Valls als einen "typischen Franzosen" – mit hohem Anspruch, aber magerer Kenntnis der Lokalpolitik. Seine hauptsächliche Verbundenheit mit Spanien sei seine neue Partnerin, die Pharmaindustrieerbin Susana Gallardo Terrededia. Von einem Journalisten gefragt, wie viele Stadtbezirke Barcelona zähle, musste Valls bereits einmal passen.

In Paris mangelt es nicht an sarkastischen Kommentaren mit dem Grundtenor, Valls sei nur auf Barcelona gekommen, weil ihm in der französischen Politik die Zukunft verbaut sei: Er sei in Paris unpopulär, isoliert und ohne Perspektiven, solange Emmanuel Macron – sein früherer Erzfeind in der Regierung – die Politik dominiere. Selbst Politikerfreunde befürchten, dass Valls mit seinem originellen Ansatz letztlich zwischen die Stühle fallen könnte. (Stefan Brändle aus Paris, 25.9.2018)