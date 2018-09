Neue Kampagne von GGK Mullenlowe für Casinos Austria

"Casino-Erlebnis" soll im Mittelpunkt stehen, so die Agentur

Wien – Neuer Werbeauftritt für die Casinos Austria: Die Kampagne von GGK Mullenlowe gewähre "geheimnisvolle, emotionale Einblicke in das Erlebnis Casino", heißt es in einer Aussendung der Agentur.

Die Kampagne startete am 24. September in TV, Kino, Out ofHome, Print, POS und Online.

Credits:

Auftraggeber: Casinos Austria, Generaldirektor Alexander Labak | Marketing: Annett Mendivil Benavente, Bernd Wollmann, Milan Neugebauer, LukasPallamar | Kreativagentur: GGK Mullenlowe | Geschäftsführung: Michael Kapfer, Dieter Pivrnec | Kreativdirektor: Helmut Stekl, Andreas Eisenwagen | Kreation: Stipanka Busic, Jonathan Lehr, Gerald Reindl, Kim Ilausky | Kundenberatung: Christof Benzer, Tatiana Löffler, Denise Kalem | Kundenberatung Digital: Gregor Paulik, Catherine Hazotte | Filmproduktion: Das Rund, Lisa Scheid | Regie: Thomas Kienast | Fotograf: Raphael Just, Nikolett Kustos | Styling: Sammy Zayed | Musik: MG Sound (Ludwig Coss, Martin Böhm). (red, 25.9.2018)