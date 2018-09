Kopfhörerstecker gewinnt: Umfrage von OnePlus wird zum Bumerang

Lieblingsfeature der Fans beim OnePlus 6, das OnePlus 6T kommt ohne 3,5mm-Klinke

Der chinesische Handyhersteller OnePlus hat sich mit einer Umfrage unter seinen Twitter-Followern selbst ein Bein gestellt. In einer Umfrage wollte man wissen, was denn das Lieblingsfeature der Fans beim aktuellen Spitzenmodell OnePlus 6 sei. Das Echo in über 340 Antworten fällt recht eindeutig aus.

Von Scherzen über Apple...

Es ist demnach ein Feature, das dem OnePlus 6T fehlen wird. Nämlich die 3,5mm-Audioklinke für konventionelle Kopfhörer, deren Erhalt zigfach gefordert wird. Erst im März hatte Firmenchef Carl Pei von "stabiler Nachfrage" nach Anschluss gesprochen. Zuvor hatte man sich beim Release neuer Geräte auch mehrfach über das Fehlen der Klinke bei anderen Handys – insbesondere Apples iPhones – lustig gemacht.

...zu "die Zeit ist gekommen"

Ein halbes Jahr später klingt Peis Statement zu dem Thema ganz anders. Es sei "jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen", die Buchse abzuschaffen, da zumindest 59 Prozent der OnePlus-Nutzer mittlerweile drahtlose Hörer verwenden würden.

Statt der "Klinke" gebe es nun mehr Akkulaufzeit und "neue Komponente", bei der es sich um den Fingerabdruckscanner unter dem Display handeln dürfte. Außerdem werde dem 6T ein Adapter beiliegen, um trotzdem noch traditionelle Kopfhörer anstecken zu können.

Abwarten

Die Einschätzung von OnePlus hinsichtlich der eigenen Fans wird von dem Ergebnis der Twitterumfrage einigermaßen konterkariert. Angesichts von Millionen verkaufter Geräte ist das Resultat natürlich nicht als repräsentativ anzusehen. Letztlich wird sich der Erfolg oder Misserfolg dieses Schrittes daran weisen, wie gut sich das kommende Flaggschiff verkauft.

Derweil sind neue Fotos aufgetaucht, die das OnePlus 6T zeigen sollen. Entdeckt wurden sie von Androidpure auf der chinesischen Plattform Weibo. Sie entsprechen auch den durchgesickerten Renderbildern und dürften mit hoher Wahrscheinlichkeit authentisch sein. (gpi, 25.09.2018)