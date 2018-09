Liberty Global sieht Schweizer Sunrise als möglichen Partner

Spekulationen über einen Zusammenschluss der Liberty-Tochter UPC und Sunrise gibt es schon seit Monaten

Der Kabelkonzern Liberty Global zeigt Interesse an dem Schweizer Mobilfunkbetreiber Sunrise. Auf die Frage in einem Bloomberg-Interview vom Montag, ob ein Zusammengehen mit Sunrise in der Schweiz eine Möglichkeit sei, sagte er: "Da nicht viele Telekomunternehmen auf dem Markt sind, ist das eine Möglichkeit."

Seit Monaten machen Spekulationen um einen Zusammenschluss der Schweizer Liberty-Global-Tochter UPC mit Sunrise oder dem Konkurrenten Salt die Runde. Der deutsche Mobilfunkanbieter Freenet hält rund 24,6 Prozent an Sunrise. Das Paket ist an der Börse derzeit rund eine Milliarde Schweizer Franken (rund 886 Mio. Euro) wert.

Sunrise: "Gibt keine Gespräche"

Analysten halten einen Zusammenschluss von UPC und Sunrise für ein mögliches Szenario. Sunrise hatte diesen Ideen jedoch bisher eine Absage erteilt: "Es gibt keine Gespräche mit dem UPC-Mutterkonzern Liberty Global", sagte Sunrise-Chef Olaf Swantee im März im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP.

Im Mai war allerdings Bewegung in die Sache gekommen: Der UPC-Mutterkonzern Liberty Global verkaufte um 18,4 Mrd. Euro inklusive Schulden sein Kabelnetzgeschäft in Deutschland, Ungarn, Tschechien und Rumänien an den britischen Mobilfunkriesen Vodafone. Zuvor hatte Liberty bereits das Österreich-Geschäft an die Deutsche Telekom (T-Mobile) veräußert. (APA, 25.09.2018)