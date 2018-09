Auch wer Trump ausweichen will, landet bei Trump

Am Rande der UN-Generalversammlung geht es auch um das Klima, Atomwaffen und den Nahost-Frieden. Dort, wo die USA nicht dabei sind, lautet die Frage: Wo sind die USA?

New York – Wer derzeit auf der New Yorker 5th Avenue in Richtung Central Park spaziert, kommt an Donald Trump nicht vorbei. Und auch sonst kommt man fast nirgendwo vorbei, was aber wiederum an Donald Trump liegt. Weil der Präsident in der Stadt ist und sich dort häufig zwischen Uno, Hotels und seinem Trump-Tower bewegt, sperrt die Polizei immer wieder den Gehweg, die Straßen und auch sonst alle Wege, auf denen man sich von A nach B bewegen könnte. Ein Fußmarsch von wenigen Minuten kann so durchaus zum Abenteuer für den Geduldsfaden werden. Und so kommt es vielleicht auch, dass man an Donald Trump selbst dann nicht vorbeikommt, wenn man eigentlich schildern will, was bei der Uno-Generalversammlung außer Donald Trump so los ist.