Auch ein Tier in der Nachbarschaft wurde verletzt

Moosburg- Ein Tierquäler hat am Montag in der Gemeinde Moosburg (Bezirk Klagenfurt-Land) einer Katze die Krallen von den Pfoten gezogen. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 39-jährige Besitzerin das Tier gefunden und zum Tierarzt gebracht. Auch die Katze eines Nachbarn der Moosburgerin war an den Pfoten und an der Schnauze verletzt worden, ergaben die Ermittlungen der Polizei. (APA, 25.9.2018)