Lienzer Familie soll trotz Protesten am Dienstag abgeschoben werden

Das Innenministerium sieht sich an Urteile gebunden, nur Bundesverwaltungsgericht könnte noch Aufschub erwirken

Lienz – Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) hat die Entscheidung des Gerichts umzusetzen und zu vollziehen, heißt es aus dem Innenministerium. Damit ist das Schicksal der fünfköpfigen, aus Dagestan stammenden Familie Magomedov, die seit 2013 im Osttiroler Lienz lebt, besiegelt. Vater, Mutter und die drei Kinder sollen am Dienstag in ihr Heimatland abgeschoben werden. Der Antrag der Familie auf humanitäres Bleiberecht wurde am vergangenen Freitag abgelehnt.

dolomitenstadt Videobericht der Lienzer Online-Plattform Dolomitenstadt zum Lichtermeer am Sonntag.

Seit Februar dieses Jahres stützten sich alle Hoffnungen der Familie auf diesen Bleiberechtsantrag – denn ihr Asylantrag wurde bereits zuvor rechtskräftig abgelehnt. Der Familienvater hatte als Fluchtgrund angegeben, Zeuge eines Mordes des russischen Inlandsgeheimdienstes geworden zu sein, woraufhin er selbst ins Visier der Täter geraten sei.

Gemeinderat sprach sich für Bleiberecht aus

Obwohl ihr Asylantrag negativ beschieden worden war, kämpften die Magomedovs, unterstützt vom Lienzer Gemeinderat, der sich mit den Stimmen der ÖVP und FPÖ geschlossen für ein Bleiberecht ausgesprochen hatte, darum, bleiben zu können.

Zuletzt hatte sich sogar der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler für die Familie starkgemacht und bat das Innenministerium, Milde walten zu lassen. Selbst die Tiroler Landesregierung befasste sich mit dem Fall, konnte aber mangels Zuständigkeit nicht eingreifen.

Maßnahmenbeschwerde eingebracht

Vergangene Woche wurde der Familienvater nun verhaftet und in Schubhaft nach Wien verbracht. Dagegen läuft noch eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, da diese Maßnahme gesetzt wurde, bevor über den Bleiberechtsantrag entschieden wurde. Die Anwältin des Mannes, Sabine Danler-Brunner, erklärt, dass sie "verwundert" ist, über die Art und Weise, wie der Fall nun abgehandelt wird.

So habe man im Bundesverwaltungsgericht, das über die aufschiebende Wirkung Beschwerde entscheiden soll, den Akt erst am Montag erhalten. Dienstag soll der Familienvater aber schon abgeschoben werden. Der Schubhaftbescheid selbst wurde am Freitag vor einer Woche erst abends nach Büroschluss zugestellt, sodass es der Anwältin nicht mehr möglich war, den Code zur Öffnung des Bescheides telefonisch zu beantragen, bevor ihr Mandant Montagfrüh festgenommen wurde.

Unverständnis in Lienz

Die Mutter, die sich mit den Kindern noch in Lienz aufhalten soll, wurde indes aufgefordert, sich bis Dienstag in Wien einzufinden. Ob sie dies tun werden, sei offen, heißt es aus Unterstützerkreisen. Der Mann soll sonst auch alleine abgeschoben werden, sagen seine Rechtsvertreter.

In Lienz genießt die Familie großen Rückhalt in der Bevölkerung. Am Sonntagabend kamen mehrere Hundert Osttiroler zu einem Lichtermeer im Stadtzentrum zusammen, um gegen die geplante Abschiebung zu protestierten.

Die Unterstützer, allen voran die Lienzer SPÖ-Bürgermeisterin Elisabeth Blanik, verstehen nicht, warum der Bleiberechtsantrag abgelehnt wurde. Denn neben einer Patenschaft, im Rahmen derer Unterhalts- sowie Versicherungskosten für die Familie Magomedovs übernommen wurde, gibt es fixe Jobzusagen für den Vater, sobald er arbeiten dürfte. (Steffen Arora. 24.9.2018)