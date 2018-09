TV-Tipps für Dienstag, 25. September

19.40 REPORTAGE

Re: Der Kampf gegen den Transitverkehr Der Tiroler Fritz Gurgiser hat vor dreißig Jahren das Transitforum Austria gegründet. Eine Bürgerinitiative, die sich gegen den immer stärker werdenden Transitverkehr wehrt. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Planet Earth – Das Wunder Erde Tier und Stadt – das geht eindeutig über den Minki- und Bello-Status hinaus: Wildtiere zieht es vermehrt in urbane Räume. Leoparden streifen durch die Straßen von Mumbai, Wanderfalken jagen zwischen New Yorks Wolkenkratzern, und eine Million Stare führt spektakuläre Lufttänze über Rom auf. Bis 21.05, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Vitamania Der australisch-kanadische Physiker Derek Muller, der für seine Wissenschaftsvideos auf Youtube bekannt ist, hat für die Sendung weltweit über die Wirkung von Vitaminen recherchiert. Bis 21.45, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: 1) Rote Herkulesaufgabe. 2) Nach dem Gipfel. Dazu im Studio zu Gast ist Europaminister Gernot Blümel (ÖVP). 3) Fachkräfte gesucht. 4) Kommt die Ehe für alle? Bis 22.00, ORF 2

21.05 GAUNEREI

Banditen! (Bandits, USA 2001, Barry Levinson) Die Bankräuber Joe Blake (Bruce Willis) und Terry (Billy Bob Thornton) verstehen sich prächtig, bis Kate (Cate Blanchett) dazwischenplatzt. Bis 23.25, Servus TV

filmtrailerschannel

22.00 TALK

Willkommen Österreich Großartige Gäste bei Stermann/Grissemann: Popmusikerin Christina Stürmer und Schriftsteller Wolf Haas. Bis 23.00, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Älter werden Über Menschen, die sich auch schon in jungen Jahren Gedanken über das Älterwerden machen und ihren Blick dahingehend schärfen, was "gutes und glückliches" Älterwerden ausmachen könnte. 23.20 Kreuz und quer: Wofür es sich zu leben lohnt – Viktor Frankl und die Suche nach dem Sinn Die Doku macht sich auf eine Entdeckungsreise nach dem Sinn des Daseins, fragt nach Gott und der Erfahrung des Absurden. Bis 0.10, ORF 2

23.00 SATIRE

Who Is America? Der frühere US-Vizepräsident Dick Cheney erklärt sich mit Erran Morads Waterboardingkit einverstanden. Satiremeister Sacha Baron Cohen ist wie immer gruselig nahe an der Realität. Bis 23.30, ORF 1

spoilerstv

23.00 MAGAZIN

Leschs Kosmos: Mythos Geschlecht Harald Lesch erklärt, was Männer und Frauen wirklich unterscheidet. Das Beste daran: Nach dem Ansehen von Harald Leschs Analyselektion sind alle klüger. Bis 23.30, ZDF