Welche Bücher lesen Sie gerade?

Welches Buch können Sie der STANDARD-Community gerade wärmstens ans Herz legen? Teilen Sie Ihre Lese-Empfehlungen im Forum!

"Der Herr der Ringe: Die Gefährten

Der Herr der Ringe: Die zwei Türme

Der Herr der Ringe: Die Rückkehr der Königs"

So beantwortet ein STANDARD-User die Frage nach den drei wichtigsten Büchern seines Lebens. Zeitlose Romane, zu denen man immer wieder gerne greift. Und auch im Online-Lesezirkel "Our Shared Shelf" geht es zurzeit um einen Literaturklassiker:

Ihre aktuellen Empfehlungen für die STANDARD-Community

Doch welches Buch lesen Sie aktuell? Mit welchem Roman kann man sich derzeit am besten in den eigenen vier Wänden eingraben, welches liest man in der Früh auf dem Weg in die Arbeit? Teilen Sie Ihre aktuellen Lese-Empfehlungen im Forum! (aan, 27.9.2018)