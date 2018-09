Zwei gegen mindestens 15 bei Schlägerei in Favoriten

Im Waldmüllerpark gerieten mehrere Personen aneinander – zwei 16-Jährige erlitten Schnittwunden im Kopfbereich

Wien – Zwei gegen mindestens 15 lautete die Konstellation bei einer Schlägerei am Sonntagnachmittag im Waldmüllerpark in Wien-Favoriten. Beamte der Polizeiinspektion Keplergasse wurden um 16.40 Uhr in den Park gerufen, wo sie zwei 16-Jährige mit bis zu einem Zentimeter tiefen Schnittwunden im Kopfbereich entdeckten.

Laut Polizeisprecher Harald Sörös gaben die beiden staatenlosen 16-Jährigen an, sie hätten gegen 16.30 Uhr einen Mann in dem Park um Zigaretten gefragt. Daraufhin wären sie von 15 bis 20 Kontrahenten umzingelt und attackiert worden. Zeugen bestätigten in etwa die Zahl der Gegner. Der Darstellung der beiden Jugendlichen, sie hätten nur um Zigaretten gefragt, begegneten die Polizisten hingegen mit Zweifel.

Die Jugendlichen wurden notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber war zum Einsatzort gerufen worden, flog aber wieder leer ab, weil die Verletzungen nicht ganz so schlimm verletzt waren. Unterdessen nahmen die Polizisten in der Nähe einen 17-jährigen Iraker mit einem Schlagring fest. Ob und inwieweit er in die Rauferei verwickelt war, blieb zunächst unklar. (APA, 24.9.2018)