Mit Ihrer Abovorteilskarte erhalten Sie 20 % Rabatt auf ausgewählte Vorstellungen

Gilt nur für bereits bestehende Abos. Bitte weisen Sie beimTicketkauf Ihre Abovorteilskarte vor. Aktionscode für Online-Buchung: STANDARDVORTEIL

Für folgende Termine:

2. und 4. Oktober, jeweils 19.30 Uhr

Buchbar bis 2. Oktober

Lazarus – Von David Bowie und Enda Walsh

Das Musical Lazarus erzählt die Geschichte des gefallenen Außerirdischen Newton nach der Verfilmung des Science-Fiction-Klassikers The Man Who Fell to Earth, in dem David Bowie die Hauptrolle spielte, zu Ende.

17 Bowie-Songs, darunter Absolute Beginners, Heroes und This Is Not America, fügen sich schwerelos in diese verrätselte Meditation. Lazarus ist, neben dem Album Blackstar, Bowies letztes Werk vor seinem Tod 2016.

Volkstheater Ges.m.b.H.

Arthur-Schnitzler-Platz 1, 1070 Wien