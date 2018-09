Aquarius 2: Erneuter Einsatz vor Libyen, Flagge noch nicht entzogen

Das Schiff befindet sich auf Kurs Norden, noch unter der Flagge Panamas. Die Zukunft der Mission ist ungewiss

Das Rettungsschiff Aquarius 2 befand sich am Sonntagabend bereits auf dem Weg aus der libyschen Such- und Rettungszone, als ein Notruf der maritimen Rettungskoordinationsstelle in Italien an alle Schiffe in der Region ausgesandt wurde. Die italienischen Behörden verbreiteten eine Aufforderung der libyschen Leitstelle, wonach ein Schlauchboot mit rund 100 Menschen an Bord sinke und Hilfe benötige. Die Aquarius 2 änderte ihren Kurs und steuerte auf den Zielort zu. Da war sie noch acht Stunden von dem Schlauchboot entfernt.

Währenddessen konnte auf der Brücke eine Konversation zwischen einem Schiff und einem italienischen Militärflugzeug via Funk mitangehört werden. Das Flugzeug befand sich über dem Schlauchboot und sprach von mehreren leblos im Wasser treibenden Köpern, die Italiener warfen aus der Luft Rettungsflöße ab. Es war nur noch von 50 Menschen auf dem Schlauchboot die Rede.

Mail an französische und spanische Behörden

Um vier Uhr morgens traf die Aquarius 2 am Montag am Zielort ein. Die Crew kontaktierte die italienische Leitstelle und wurde darüber informiert, dass die libysche Küstenwache die Personen bereits an Bord genommen habe. Die Libyer hatten das Hilfsschiff, das von den NGOs SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen betrieben wird, diesbezüglich nicht kontaktiert. Dennoch ließen die Retter ein Boot zu Wasser, um ein entdecktes Rettungsfloß nach Überlebenden oder Leichen zu durchsuchen. Es wurde niemand entdeckt.

Seit dem Einsatz befindet sich die Aquarius 2 weiterhin auf Kurs Richtung Norden – wie von der libyschen Küstenwache nach der Rettung von 47 Personen am Sonntagmorgen befohlen wurde. Gleichzeitig wurden die französischen und spanischen Behörden von der Rettung in Kenntnis gesetzt. In der E-Mail bittet die Crew der Aquarius 2 um eine weitere Koordination des Einsatzes und um Beratung. Griechenland wurde nicht noch einmal in Kenntnis gesetzt, da das Rettungskoordinationszentrum bereits nach der ersten Rettung von elf Migranten am Donnerstag informiert wurde. Die Antwort der griechischen Behörden: Die Aquarius 2 sollte die tunesischen Behörden als nächste Koordinationsleitstelle informieren, was die Crew nicht getan hat. Tunesien gilt laut den Helfern nicht als sicherer Ort.

Zukunft der Mission ungewiss

Seit Samstag ist auch unklar, wie es mit der Mission der Aquarius 2 weitergehen soll. Erst seit August weht die Flagge Panamas vom Mast des Rettungsschiffs, nachdem Gibraltar dessen Registrierung gelöscht hatte. Am Wochenende verkündeten dann die Behörden Panamas, dass sie ebenfalls ein Verfahren eingeleitet hätten, das der Aquarius 2 die Flagge entziehen soll.

Noch fährt das Schiff aber unter Panamas Flagge. Wie lange das panamaische Verfahren dauern wird, ist noch unklar. Die Registrierung wurde allerdings noch nicht gelöscht. Laut Presseaussendung der panamaischen Behörden soll Druck aus Italien dazu geführt haben, dass das Verfahren eingeleitet wurde. Italiens Innenminister Matteo Salvini von der rechten Lega bestreitet jegliche Intervention.

Sowohl SOS Méditerranée als auch Ärzte ohne Grenzen fordern nun von den europäischen Staaten, den panamaischen Behörden nicht mehr zu drohen und die Arbeit der Aquarius 2 nicht zu gefährden oder dem Hilfsschiff einen neuen Flaggenstaat zur Verfügung zu stellen. (Bianca Blei, 24.9.2018)