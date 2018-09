Bankgeschäfte im Supermarkt erledigen: DM startet "Barzahlen"

Die Drogeriemarktkette kooperiert mit dem Fintech Barzahlen

Wien – Ab sofort gibt es in den DM-Filialen in Österreich neue Bargeldservices. Durch eine Kooperation mit dem Fintech Barzahlen können Kunden an der Kassa Online-Rechnungen bar bezahlen und Bargeld an der Kassa abheben.

"Wir registrieren bei vielen Menschen ein zunehmendes Sicherheitsbedürfnis: Nicht jeder möchte seine Bankdaten gegenüber Online-Händlern offenlegen. Wir ermöglichen unseren Kunden durch den zusätzlichen Service nun, die Zahlung von Online-Einkäufen und Rechnungen in der vertrauten und sicheren Umgebung unserer Märkte abzuwickeln. Zudem können alltägliche Dinge wie Bargeldbehebungen vom Girokonto erledigt werden – ganz ohne Mindesteinkauf", erklärt DM-Geschäftsführer Andreas Haidinger.

Auch Einzahlungen auf Girokonten bei teilnehmenden Banken werden möglich sein. Achim Bönsch, Gründer von Barzahlen, erläutert die Zielgruppe: "Verbraucher benötigen kein Online-Banking und keine Kreditkarte mehr, um im Internet bei teilnehmenden Shops wie beispielsweise Parfumdreams, Dagi Shop und Goodgames einzukaufen. Auch bei der Zahlung von Rechnungen müssen keine Kundennummern oder IBANs mehr abgetippt werden. Die häufigsten Fehlerquellen werden so komplett eliminiert."

Für eine Ein- oder Auszahlung wird ein Barcode benötigt. Dieser wird vom rechnungsstellenden Unternehmen per E-Mail, SMS oder Post an den Kunden verschickt. Für Bargeldbehebungen können Kunden sich den Barcode direkt in ihrer Bank-App erstellen. Anschließend wird der Barcode an der Kassa einer dm Filiale gescannt und der offene Betrag kassiert oder ausgezahlt. Die Kassa versendet in Echtzeit eine Zahlungsbestätigung. (red, 24.9.2018)