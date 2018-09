Tamedia investiert in Kryptowährung-Marktplatz

Tamedia will Fintech-Startup Lykke bei Ausbau des Angebots des globalen Marktplatzes unterstützen

Zürich – Zug – Der Tamedia-Konzern investiert in das Zuger Fintech-Startup Lykke. Lykke ist ein globaler Blockchain-basierter Marktplatz für die einfache Verwaltung und den Handel von Kryptowährungen und weiteren digitalisierten Vermögenswerten, teilte Tamedia am Montag mit. Zum finanziellen Umfang des Engagements wurden keine Angaben gemacht.

Das Zuger Unternehmen beschäftigt laut Mitteilung rund 25 Mitarbeiter in der Schweiz sowie weitere rund 80 Mitarbeiter und Auftragnehmer weltweit. Es zähle über 90.000 registrierte Konten und bisher seien bereits ein Gesamthandelsvolumen von über 1,5 Mrd. US-Dollar (1,28 Mrd. Euro) über den Marktplatz transferiert worden, hieß es weiter.

Tamedia möchte das Startup dabei unterstützen, das Angebot des globalen Marktplatzes auszubauen. Gleichzeitig wolle Tamedia weiter in den Bereich Fintech investieren, so das Medienunternehmen weiter. Tamedia hält in Österreich ein Viertel an der Tageszeitung "Heute" und die Mehrheit an deren Onlineauftritt. (APA, awp, sda, 24.9.2018)