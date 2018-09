AMS Niederösterreich nimmt Jobverweigerer unter die Lupe

Der so genannte Erhebungsdienst ist seit einer Woche im Einsatz, das Team soll aufgestockt werden

St. Pölten – Ende Juni hat der neue Landesgeschäftsführer des Arbeitsmarktservice (AMS) Niederösterreich das Vorhaben vorgestellt: Die Einführung eines Erhebungsdienstes gegen Sozialmissbrauch. Seit einer Woche ist nun ein Team im Einsatz. Drei Mitarbeiter sollen vor Ort recherchieren und Zeugen befragen. Ab November sollen fünf Mitarbeiter damit beschäftigt sein.

Sie sollen unter anderem konkreten Verdachtsmomenten von Beratern und Anzeigen nachgehen. Dabei nehme es Vereitelung und Verweigerung von Arbeitsangeboten im Visier, wobei potenzielle Dienstgeber befragt werden sollen. Überprüft werden zudem Wohnsitzmeldungen sowie Verdacht auf Schwarzarbeit. Es gehe darum, eine "objektive Faktenlage" zu erheben, heißt es.

Etwa 800 Fälle im kommenden Jahr werden erwartet. "Die große Mehrheit der Jobsuchenden arbeitet mit dem AMS kooperativ zusammen und hat vor allem ein Ziel: rasch wieder einen passenden Arbeitsplatz zu finden", so Hergovich. Allen anderen will man Druck machen: "Wenn Jobsuchende passende Schulungs- oder zumutbare Stellenangebote vereiteln, müssen sie mit Konsequenzen – konkret Sperren des Arbeitslosengeldes- oder Notstandshilfebezuges – rechnen", so Hergovich. Umgekehrt sei es aber auch möglich, dass Arbeitssuchende zu Unrecht beschuldigt werden. (red, 24.9.2018)