Iran droht USA und Israel nach Anschlag auf Militärparade mit Rache

25 Menschen starben bei dem Anschlag. Trumps Anwalt Giuliani sicherte der iranischen Exilregierung Sympathie für einen Regimewechsel zu

Teheran – Bei der Trauerfeier für Opfer des Anschlags auf eine Militärparade hat der Iran seine verbalen Angriffe auf die USA verschärft. Die einflussreichen Revolutionsgarden drohten den Vereinigten Staaten am Montag mit "vernichtender" Vergeltung, nachdem die Teheraner Führung die USA für den Anschlag indirekt mit verantwortlich gemacht hatte. Unter den 25 Todesopfern waren auch zwölf Soldaten der Revolutionsgarde. Der Vize-Chef der Elitetruppe, Hossein Salami, schwor auch dem regionalen Erzfeind Israel Rache: "Unsere Antwort wird vernichtend und verheerend sein", sagte er in einer live im staatlichen Fernsehen übertragenen Rede vor Tausenden Trauernden in der südwestiranischen Stadt Ahwas.

Tausende Menschen erschienen am Montag zum öffentlichen Begräbnis der verletzten in Ahwas.

Vertreter der Revolutionsgarden machten Extremisten für die Tat verantwortlich, die von den Golf-Staaten sowie Israel ausgebildet und von den USA unterstützt worden seien. Experten zufolge könnte eine Vergeltung bedeuten, dass die iranische Elitetruppe Raketen auf Rebellengruppen im Irak oder Syrien abfeuert, die als Verbündete der mutmaßlichen Drahtzieher des Anschlags gelten. Nach Angaben des iranischen Geheimdienstministers Mahmud Alawi wurden bereits zahlreiche Verdächtige eine "großen" Netzwerks festgenommen. Einzelheiten nannte er nicht.

foto: apa/afp/atta kenare "Tod für Amerika, Tod für Israel, Tod der Familie al-Saud (saudische Königsfamilie, Anm.) war dort auf den Plakaten hinter den Militäroffizieren zu lesen.

Zwei Bekennerschreiben

Zu der Attacke vom Samstag hatten sich sowohl die Separatistenbewegung "Ahwas Nationaler Widerstand" als auch die Extremistenmiliz Islamische Staat (IS) bekannt. Das IS-Sprachrohr Amak verbreitete am Montag im Internet ein Video, das drei Attentäter auf dem Weg zu dem Anschlag zeigen soll. Ein Mann mit einer Baseballkappe mit dem Logo der Revolutionsgarden spricht darin auf Farsi von einem bevorstehenden großen Anschlag.

foto: ap / ebrahim noroozi Am Samstag fand in Teheran eine Militär-Parade zum 38. Gedenktag der irakischen Invasion im Iran statt.

Das Attentat in Ahwas war einer der schwersten Angriffe auf die mächtigen Revolutionsgarden in einer Zeit, in der die Beziehungen zwischen dem Iran und den USA und deren Verbündeten in der Golf-Region ohnehin sehr angespannt sind. Der Zwist dürfte auch eines der Hauptthemen bei der UN-Vollversammlung in New York in dieser Woche sein, an der auch Irans Präsident Hassan Ruhani teilnimmt. US-Präsident Donald Trump dürfte seiner harten Linie nicht zuletzt gegenüber der Islamischen Republik treu bleiben.

foto: apa/afp/isna/behrad ghasemi Zeitgleich kam es südwestlich von Teheran in Ahwas zu einem tödlichen Anschlag auf die Revolutionsgarden.

Giuliani sympathisiert mit Regimesturz

Trumps Anwalt, der New Yorker Ex-Bürgermeister Rudolph Giuliani, sicherte indes der selbsternannten iranischen Exilregierung bei einem Treffen in den USA, dass die Vereinigten Staaten Sympathien für einen Umsturz der iranischen Regierung hätten. Der "National Council of Resistance of Iran" gilt als die größte Oppositionsgruppierung in der Islamischen Republik Iran.

Zwei in den USA lebende Mitglieder der Gruppierung wären erst kürzlich Ziel eines geplanten, vereitelten Mordes gewesen. Auf sie bezugnehmend warnte Giuliani den Iran: "Ihr müsst wirklich Angst haben umgestürzt zu werden. Wir werden nicht vergessen, dass ihr auf unserem Boden morden wolltet." (red, Reuters, 24.9.2018)