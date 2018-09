Beinahe-Pleite von Barcelona gegen Girona

Erster Punkteverlust: Messi und Co. erkämpfen Remis im katalanischen Derby

Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona hat am fünften Spieltag der Primera Division erstmals Punkte liegen gelassen. Das Team von Trainer Ernesto Valverde erkämpfte sich im katalanischen Derby gegen den FC Girona ein 2:2 (1:1), spielte ab der 35. Minute aber in Unterzahl. Damit liegen die Blaugrana und Real Madrid, das am Samstag 1:0 gegen Espanyol Barcelona gewonnen hatte, punktgleich an der Tabellenspitze.

Superstar Lionel Messi brachte Barcelona in der 19. Minute in Führung, doch eine Rote Karte für Neuzugang Clement Lenglet wegen eines Ellbogenchecks stellte das Spiel auf den Kopf. Ein Doppelpack von Christian Stuani (45., 51.) drehte die Partie für die Gäste, doch Innenverteidiger Gerard Pique (63.) gelang im zweiten Durchgang noch der Ausgleich.

Der FC Sevilla gewann bei UD Levante mit 6:2 (4:1), der Franzose Wissam Ben Yedder überzeugte dabei mit einem Dreierpack in der ersten Hälfte. Der FC Valencia kam beim FC Villarreal nicht über ein 0:0 hinaus und wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. (sid, 23.9.2018)