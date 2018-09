1:7-Debakel: Kollers FC Basel geht bei Bern unter

Höchste Meisterschafts-Pleite für Basel seit 17 Jahren – Schwacher Saisonstart prolongiert

Der FC Basel lief in der siebten Runde der Schweizer Super League in ein denkwürdiges Debakel. Das Team von Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller musste sich auswärts gegen Titelverteidiger Young Boys Bern 1:7 geschlagen geben. Es ist die höchste Niederlage in der Meisterschaft seit 17 Jahren, also Basel gegen Sion 1:8 untergegangen war.



Während die Young Boys nach sieben Spielen bei sieben Siegen halten und schon zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger FC Thun haben, hat Basel einen schwachen Start in die Meisterschaft hingelegt, neun Punkte bedeuten nur Rang sieben. (red, 23.9.2018)