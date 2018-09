TV-Tipps für Montag, 24. September

Hexe Lilli, Schnell ermittelt, Der Polizist und das Mädchen, Melodys Baby oder Kulturmontag – mit Radiotipps

16.40 ANIMATION

Hexe Lilli Lilli und ihr kleiner Drache besuchen das Dorf der Vampire und lösen das Geheimnis der verschwundenen Bienen. Bis 17.30, Kika

18.35 DOKU

Patina-Paradiese – Aufgegebene Altbauten Verlassene Gebäude werden überall auf der Welt von der Natur zurückerobert. Bis 19.20, Arte

20.15 NATURDOKU

Wildes Italien Unbekannte Seiten des Urlaubslandes: Abseits der Touristenströme leben in Italien seltene Tiere wie etwa Rosaflamingos oder Riesenhaie. Bis 21.40, 3sat

20.15 KRIMISERIE

Schnell ermittelt – Von Geständnissen und Schlafproblemen Ein verwirrter Mann kommt ins Kommissariat und erzählt, dass er seine Frau Elena erstochen hat. Der Spürsinn von Angelika Schnell (Ursula Strauss) ist gefragt.

Bis 21.05, ORF 1

20.15 KRIMIDRAMA

Der Polizist und das Mädchen (D 2018, Rainer Kaufmann) Ein Dorfpolizist (Albrecht Schuh) begeht Fahrerflucht. Er versucht alles, um die Beweise verschwinden zu lassen. Bis 21.45, ZDF

20.15 DOKU

Themenmontag: Giftiges Leder Bangladesch hat sich zum Zentrum der weltweiten Lederproduktion entwickelt. Die giftigen Arbeitsmethoden zerstören die Natur und gefährden Menschenleben. Bis 21.10, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Heute mit folgenden Themen: 1) Das Tanzwunder aus Götzis: Zurcaroh verzaubert Hollywood. 2) Geraubte Kindheit – Missbrauchsopfer gegen Republik und Kirche. 3) Tödliche Alpinunfälle – Reinhard Tritscher abgestürzt. Bis 22.00, ORF 2

21.45 TRAGIKOMÖDIE

Alexis Sorbas (USA/GR/GB 1964, Michael Cacoyannis) Einer der erfolgreichsten Filme der Kinogeschichte handelt von der Freundschaft des Briten Basil (Alain Bates) und des Griechen Alexis Sorbas (Anthony Quinn). Nach dem Roman von Nikos Kazantzakis. Bis 22.35, Arte

tv media channel

21.45 KRIMI

Inspector Barnaby: Gesund, aber tot (GB 2011, Midsomer Murders: Fit for Murder, Renny Rey) Barnaby (John Nettles) und seine Ehefrau Joyce (Jane Wymark) wolle ein "stressfreies Wochenende" in einem Wellnesshotel verbringen, als Joyce in einem Salzbad eine Leiche entdeckt. Bis 23.15, ZDF neo

22.25 DOKU

Muhi – Über alle Grenzen Der sechsjährige Muhi, Sohn eines Hamas-Aktivisten, leidet an einer Immunkrankheit, die im Gazastreifen nicht geheilt werden kann. Jetzt ist sein Zuhause ein Spital in Israel, in dem er behandelt wird. Sein Großvater begleitet ihn, den Rest der Familie sieht er selten. Bis 23.50, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Das von Clarissa Stadler präsentierte Kulturmagazin gibt heute einen Ausblick auf die demnächst im ORF startende Erfolgsserie Babylon Berlin, blickt auf das Philosophicum Lech und sein diesjähriges Thema "Hölle" und hinterfragt anlässlich der Kunstmesse Viennafair, wie sich Wien als Schauplatz für zeitgenössische Kunst entwickelt. Bis 0.00, ORF 2

22.35 DRAMA

Wajma – Eine afghanische Liebesgeschichte (F/AFG 2013, Barmak Akram) Als die Studentin Wajma (Wajma Bahar) schwanger wird, verlässt sie ihr Freund. Als Wajmas Vater davon erfährt, ist sie seinem Groll und der gesellschaftlichen Schande ausgesetzt. Bis 23.55, Arte

paul carles

23.20 DRAMA

Melodys Baby (F/B/LUX 2014, Bernard Bellefroid) Um sich ihren Traum vom eigenen Laden zu erfüllen, lässt sich Melody (Lucie Debay) auf ein Geschäft ein: Sie trägt das Kind einer anderen aus. Bis 0.50, WDR

23.50 DOKU

37 Grad – Lehrer am Limit Lehrer an sogenannten Brennpunktschulen erzählen von ihrem Berufsalltag: Sie reiben sich auf zwischen Integration, Inklusion und zunehmender Bürokratie, dazu sind sie auch Sozialarbeiter, Event-Manager und Rechtsexperten. Ein Hilferuf, aber auch eine Liebeserklärung an den Beruf. Bis 0.20, 3sat