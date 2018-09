Thiem holt in St. Petersburg elften Turniersieg

Der Österreicher bestätigt seine konstant starke Turnierleistung und gewinnt das Finale gegen Martin Klizan klar in zwei Sätzen

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem hat am Sonntag seinen insgesamt elften Turniersieg auf der ATP-Tour eingefahren, den dritten in diesem Jahr. Der topgesetzte Niederösterreicher fertigte den Slowaken Martin Klizan im Finale von St. Petersburg souverän mit 6:3,6:1 ab. Für den 25-Jährigen ist es sein zweiter ATP-Titel auf Hartplatz nach Acapulco 2016, sein erster in der Halle.

In dieser Saison hatte Thiem bereits in Buenos Aires und Lyon triumphiert. Für den Titel in St. Petersburg erhält er 209.645 US-Dollar (178.285 Euro). Der French-Open-Finalist wird sich in der Weltrangliste am Montag zudem um einen Platz auf Rang sieben verbessern. Auch im Race zu den ATP-Finals in London ist Thiem Siebenter. (APA, 23.9.2018)