29-jähriger Wiener, der Vater erstochen haben soll, wird an Justiz überstellt

Einvernahmen abgeschlossen, Polizei erhebt noch im Umfeld

Wien – Der 29 Jahre alte Mann, der am Freitag in Wien unter dem Verdacht festgenommen wurde, seinen Vater erstochen zu haben, soll im Laufe des Sonntags den Justizbehörden übergeben werden. Das sagte Polizeisprecher Daniel Fürst.

Das Tötungsdelikt an dem 51-Jährigen war am Freitagnachmittag in einer Wohnung im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus verübt worden. Der 29-Jährige wurde kurze Zeit später in einem Park in unmittelbarer Nähe festgenommen und hat die Tat gestanden. Seitens der Polizei hieß es, das Motiv dafür könnte mit einer psychischen Erkrankung des Beschuldigten in Zusammenhang stehen. Angeblich war der 29-Jährige auch drogenabhängig. Als Tatwaffe wurde in der Wohnung ein Messer sichergestellt.

Die Einvernahmen durch die Polizei sind laut Fürst abgeschlossen. Am Sonntag würden noch Erhebungen im Umfeld durchgeführt, sagte der Polizeisprecher. (APA, 23.9.2018)