Notenbankchef Nowotny kritisiert Einmischung der Regierung in Lohnrunde

Lohnverhandlungen sei Sache der Sozialpartner

Wien – Die Sozialpartner sollen "sicherstellen, dass die Arbeitnehmer von der guten wirtschaftlichen Entwicklung in unserem Land profitieren", wünschten sich am Samstag Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz Christian Strache (FPÖ) zum Auftakt der Kollektivvertragsverhandlungen. Ein "ungewöhnlicher" Schritt wie auch Nationalbankgouverneur Ewald Nowotny in der ORF-Pressestunde sagt.

orf Pressestunde mit Nationalbank-Gouverneur Ewald Nowotny: Die laufenden Lohnverhandlungen

Ob die geforderten fünf Prozent Lohnplus zu hoch seien, will er nur gesamtwirtschaftlich beantworten, denn eigentlich sei es in einer Marktwirtschaft üblich, "dass dieses Thema von den Sozialpartnern untereinander ausgemacht wird." Man hätte die Sache allerdings in der Notenbank früher diskutieren können, "weil sich ja Lohnentwicklungen auf die Preisentwicklungen auswirken", sagt Nowotny. "Man muss das ein bisschen in der längerfristigen Perspektive sehen, wir haben eine relativ lange Zeit gehabt, mit ziemlich zurückhaltender Lohnpolitik, wenn ich mir das jetzt für das Jahr 2018 ansehe, so haben wir ungefähr drei Prozent Wachstum, ungefähr zwei Prozent Inflation, also ungefähr ein Nominalwachstum von fünf Prozent. Das würde ich als nicht besonders überschießend betrachten, was die Lohnerhöhung betrifft."

Dass sich die Regierung via Appell "ein kräftiges Lohnplus herauszuverhandeln" einmischt, hält Nowotny für "ein bisschen problematisch", insofern, als ja der Staat einer der größten Arbeitgeber ist und auch dort sehr rasch Lohnverhandlungen zu führen sein werden". (red, 23.9.2018)