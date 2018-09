Gratis-Schnupperladen an Wiens E-Ladestellen läuft aus

Ab 1. Oktober gilt der neue Citytarif

Wien – Wien Energie nahm seit Juli 2018 sind 230 neue öffentliche E-Ladestellen in Betrieb – zehn in jedem Wiener Gemeindebezirk. Nach einem halben Jahr kostenlosen "Schnupperns" wird dort ab 1. Oktober ein neuer Citytarif gelten.

Damit wird an allen E-Ladestellen, die durch den Aufkleber "City" zu erkennen sind, schrittweise eine Verrechnung eingeführt – dies wird einen Monat dauern. An einer öffentlichen E-Ladestelle (Typ2-Stecker, 11 kW) gelten dann beim Laden per Wien Energie-Ladekarte oder Tanke-App folgende Tarife: Tag-Tarif (Mo-So: 08:00-22:00) Euro 1,60/Stunde + 0,20 Euro/kWh. Nacht-Tarif (Mo-So: 22:00-08:00) Euro 0,16/Stunde + 0,20 Euro/kWh.

Zusätzliche Parkgebühren fallen dabei keine an. Die Stellplätze bei den neuen öffentlichen E-Ladesäulen sind ausschließlich für das Stromtanken von Elektrofahrzeugen reserviert. Von Montag bis Sonntag zwischen 8:00 Uhr und 22:00 Uhr muss der Platz nach Beendigung des Ladevorgangs, jedenfalls 15 Minuten, nachdem das E-Auto vollgetankt ist, wieder freigegeben werden. Zwischen 22:00 und 8:00 Uhr kann das Elektro-Fahrzeug stehen bleiben. Über die Tanke Wien Energie-App erhalten registrierte Kundinnen und Kunden eine Push-Nachricht direkt auf das Smartphone, wenn das E-Auto vollgeladen ist. (red, 23.9.2018)