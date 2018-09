Schweizer stimmen über gute Lebensmittel ab

Die Schweizer entscheiden über die Fair-Food-Initiative, nach der Standards für nachhaltige, ökologische Lebensmittel in die Verfassung geschrieben werden sollen

Bern – Gute Lebensmittel, fair produziert und ressourcenschonend – die Standards dafür sollten in der Verfassung festgeschrieben sein. Das wollen zumindest die Initiatoren der Fair-Food-Initiative in der Schweiz erreichen. Heute Sonntag entscheiden die Eidgenossen in einer Volksabstimmung, ob sie dafür sind. Die jüngsten Umfragen zeigten nur noch einen minimalen Vorsprung für das Ja-Lager. Die Entscheidung am Sonntag könnte sehr knapp werden.

Die Schweizer entscheiden bei der Volksabstimmung am Sonntag aber auch über die Förderung von Fahrradwegen und gesündere Lebensmittel. Ein Gesetzentwurf zu Unterstützung regionaler Fahrradwege ist praktisch unumstritten. Bei den Agrar-Initiativen deuteten Umfragen aber auf ein knappes Ergebnis hin. Im Kanton St. Gallen steht das regionale Burka-Verbot zur Disposition.

Was die Fair-Food-Initiative betrifft, so verlangt sie, dass Lebensmittel fair, nachhaltig und tierfreundlich produziert werden. Die Initiative für Ernährungssouveränität verlangt unter anderem faire Preise und Gehälter im Agrarsektor und ein Verbot von Gentechnik und anderen Technologien wie Genome-Editing. Das gilt explizit auch für Lebensmittel, die nicht in der Schweiz produziert wurden sowie für verarbeitete Lebensmittel. Langfristig müssten dann alle Inhaltsstoffe von Gummibärchen und Tiefkühlpizzen sowie deren Verarbeitung Schweizer Standards entsprechen.

Gegner warnen, die Vorschläge könnten die Einfuhr von Eiern und Fleisch aus Massenhaltung stoppen und Nahrungsmittel dadurch teurer machen. Deswegen ist die Stimmung in der Bevölkerung auch umgeschlagen. (APA/red, 23.9.2018)