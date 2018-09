St. Pölten lässt Hartberg keine Chance

Die 2.565 Zuseher sahen von Beginn an eine gefällige Partie mit Chancen auf beiden Seiten. St. Pöltens Luan traf nach einem Eckball nur die Stange (5.). Auf der Gegenseite folgten Hartbergs starke fünf Minuten. Zunächst prüfte Zakaria Sanogo Christoph Riegler (7.). Der SKN-Kapitän behielt aber ebenso die Oberhand wie nach dem Versuch von Philipp Siegl nach dem fälligen Eckball (8.). In der 13. Minute traf Sanogo von der Strafraumgrenze nur das Außennetz, übersah dabei aber auch den besser postierten Rajko Rep.

St. Pölten – Der Erfolgslauf vom SKN St Pölten in der Fußball-Bundesliga hat am Samstag gegen Aufsteiger Hartberg eine Fortsetzung gefunden. Die Niederösterreicher feierten mit dem 3:0 (1:0) in der NV-Arena bereits ihren fünften Saisonsieg. Damit rückte das Team von Dietmar Kühbauer mit 17 Punkten vorerst wieder auf Rang zwei vor. Die Steirer halten nach der sechsten Saisonniederlage weiter bei sechs Punkten.

Stimmen:

Dietmar Kühbauer (St. Pölten): "Die erste Hälfte war es ein Spiel mit offenem Visier. Nach dem Ausschluss ging das Spiel in unsere Richtung. Wir haben die Chance verpasst, das Spiel früher zu entscheiden. Ich denke, die Zuseher haben ein gutes Spiel gesehen. Manchmal haben wir die Möglichkeit verpasst, schneller zu spielen. Es war das erwartet schwere Spiel. Wir gingen heute auch zum ersten Mal als Favorit ins Spiel."

Zur Auswechslung von Doppeltorschütze Gartler: "Wenn Rene noch am Platz gewesen wäre, hätte er heute auch ein drittes Tor gemacht. Der Wechsel war eine Vorsichtsmaßnahme. In der Pause hat er sich am Oberschenkel behandeln lassen."

Markus Schopp (Hartberg): "Wir haben bis zur 37. Minute ein tolles Spiel gesehen. Danach hat sich das Spiel in eine Richtung gedreht. Wir haben aber auch danach eine gute Partie abgeliefert. Man muss die Dinge schon richtig einordnen. Ich bin generell mit der Leistung der Mannschaft sehr zufrieden. Das 3:0 spricht trotzdem eine klare Sprache. Wenn man die Leistung des SKN in den letzten Wochen gesehen hat, weiß man, was in St. Pölten auf einen zukommt. Trotz des Resultats ist nicht alles schlecht, aber wir wissen auch, woran wir noch arbeiten müssen."