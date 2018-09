Federer und Djokovic verloren Doppel bei Laver Cup

Dreisatz-Niederlage für die Superstars gegen Anderson/Sock

Chicago – Die Tennis-Stars Roger Federer und Novak Djokovic haben das abschließende Doppel am ersten Tag des Rod-Laver-Cups in den USA verloren. Das europäische Duo musste sich am Freitag (Ortszeit) dem Weltauswahl-Duo Kevin Anderson (Südafrika) und Jack Sock (USA) mit 7:6(5),3:6,6:10 geschlagen geben.

Für die Spieler der Weltauswahl war es der erste Punkt im vierten Match. Die ersten drei Einzel des Tages konnten die Europäer allesamt für sich entscheiden. Zum Gewinn des dreitägigen Turniers benötigt eine Auswahl 13 Punkte. (APA, 22.9.2018)