OnePlus 6: Update auf Android 9 wird ausgeliefert

Nach Google und Essential folgt nun ein weiterer Hersteller mit "Pie"-Update – Oxygen OS 9.0 mit leichten Anpassungen

Die Frage, welcher Hersteller dieses Jahr als erster nach Google ein Update auf die neueste Android-Generation liefert, wurde bereits an Tag 1 beantwortet. Parallel zu den Pixel-Smartphones erhielt auch das Essential PH-1 ein passendes Update. Seitdem ist es aber wieder recht ruhig in dieser Hinsicht geworden, nun folgt aber der nächste Hersteller.



Pie Time

Oneplus hat vor kurzem mit der Auslieferung von Android 9 an sein derzeit aktuellstes Smartphone begonnen. Die neue Version bringt dabei praktisch alle von Google gelieferten Neuerungen von "Pie" – darunter einen neuen User-Interface-Stil sowie deutliche Verbesserungen bei der Akkulaufzeit. OnePlus erweitert das Ganze aber noch um so manches zusätzliche Feature. So gibt es etwa einen verbesserten Gaming-Modus, außerdem können die Nutzer nun die Akzentfarbe im User Interface selbst wählen. Außerdem wurde der Do-Not-Disturb-Modus mit weiteren Optionen versehen.

Laut OnePlus wird das Update nun in Wellen an sämtliche Käufer des OnePlus 6 ausgeliefert, Als nächstes sollen dann OnePlus 5 / 5T die neue Softwaregeneration erhalten, einen konkreten Zeitrahmen nennt man allerdings nicht. Auch das OnePlus 3 / 3T sollen mit einem entsprechenden Update versorgt werden.

Fortschritte

Die sechs Wochen, die seit der Veröffentlichung von Android 9 vergangen sein, mag manchen noch immer als (zu) lange für die Update-Erstellung vorkommen. Und doch zeigen sich hier doch erste Früchte des Project Treble, mit dem Google seit dem Vorjahr die Update-Herstellung für seine Partner erheblich erleichtert hat. Immerhin hatte es letztes Jahr bis Ende Oktober gedauert, bis überhaupt einmal der erste Hersteller ein passendes Update lieferte. (apo, 24.9.2018)