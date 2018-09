Schaub mit traumhafter Partie für FC Köln

Tor und Assist bei Sieg gegegen Sandhausen – Schwarzer Tag für Österreicher bei Ingolstadt: 0:1 gegen St. Pauli

Sandhausen – Louis Schaub präsentiert sich weiter in Hochform. Der österreichische Fußball-Teamspieler steuerte zum 2:0-(1:0)-Sieg seines 1. FC Köln beim SV Sandhausen am Freitag ein Tor und eine Vorlage bei. In der 45. Minute traf er per Fallrückzieher traumhaft zur Führung. Das 2:0 von Simon Terodde legte der 23-Jährige auf. Köln übernahm damit mit 13 Zählern vorerst die Tabellenspitze vom Hamburger SV (12).

Einen weiteren Rückschlag hat das österreichische Trio beim FC Ingolstadt erlebt. Nach dem Ausschluss von Konstantin Kerschbaumer (77./Gelb-Rot) machte Goalie Marco Knaller beim Siegestor des FC St. Pauli eine ganz schlechte Figur (82.). Thorsten Röcher wurde nach etwas mehr als einer Stunde ausgewechselt. Die "Schanzer" sind nach sechs Spielen mit nur fünf Punkten vorerst 13. (APA, 21.9.2018)