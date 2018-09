Sohn erstach Vater in der Wiener Grimmgasse

"Dringend Tatverdächtiger" festgenommen – Landeskriminalamt ermittelt

Wien – Nach einem Tötungsdelikt in Wien wurde am Freitagabend ein Verdächtiger festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 29 Jahre alten Mann, den Sohn des Toten. "Das Opfer ist 51 Jahre alt", sagte Polizeisprecher Daniel Fürst. Die Polizei fand den Vater mit Stichwunden in der Wohnung vor. Auch der 29-Jährige befand sich noch dort, er wurde als tatverdächtig festgenommen.

Die Einsatzkräfte waren gegen 17.00 Uhr in die Wohnung in die Grimmgasse in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus gerufen worden. Familienangehörige und auch Anrainer hatten die Polizei verständigt. (APA, 21.9.2018)