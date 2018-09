Mario Götze nicht im BVB-Kader für Spiel in Hoffenheim

Der Tiefpunkt: Dreimal Bank in der Bundesliga und jetzt nur noch die Tribüne für den Weltmeister-Helden vom Finale 2014

Der deutsche WM-Held Mario Götze steht offenbar nicht im Kader von Borussia Dortmund für das Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Wie die Ruhr Nachrichten vermeldeten, flog der in der Kritik stehende Götze am Freitagabend nicht mit der Mannschaft ab, sondern fuhr nach dem Abschlusstraining mit dem Privat-PKW nach Hause.

Der 26 Jahre alte Götze hatte unter dem neuen BVB-Trainer Lucien Favre an den ersten drei Bundesliga-Spieltagen keine einzige Einsatzminute erhalten. Am Dienstag stand Götze beim 1:0 in der Champions League beim FC Brügge in der Startelf, wurde aber nach einer durchwachsenen Leistung nach einer guten Stunde ausgewechselt.

Wie Götze traten auch der angeschlagene Spanier Paco Alcacer sowie der Deutsche Julian Weigl die Reise nach Hoffenheim nicht an. (sid, 21.9.2018)