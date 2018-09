Manuel Valls will es in Barcelona noch einmal wissen

Gebürtiger Spanier und französische Ex-Premierminister plant Kandidatur bei Bürgermeisterwahlen im Mai

Madrid – Der französische Ex-Premierminister Manuel Valls will offenbar Bürgermeister der katalanischen Hauptstadt Barcelona werden. Der gebürtige Spanier werde am Dienstag seine Entscheidung über eine Kandidatur für die Wahl im Mai 2019 bekanntgeben, teilten Mitarbeiter von Valls am Freitag mit. Der 56-Jährige würde antreten, um die bisherige Bürgermeisterin Ada Colau abzulösen.

Valls, 1962 in Barcelona geboren, hatte im Alter von 20 Jahren auch die französische Staatsbürgerschaft erhalten. Der spätere Bürgermeister von Evry bei Paris war von 2014 bis 2016 unter dem damaligen französischen Staatschef François Hollande Premierminister.

Valls mischt sich schon seit einiger Zeit verstärkt in die Debatte um die Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens ein. Im französischen Parlament hat der ehemalige Sozialist noch ein Abgeordnetenmandat. (APA, 21.9.2018)