Hitler und Lenin wollen in Peru Bürgermeister werden

Zwei Männer mit historisch belasteten Vornamen streben höchstes Amt von Yungar an

Lima – In einem peruanischen Dorf treten nach einem Medienbericht zwei Männer mit historisch belasteten Vornamen zur Bürgermeisterwahl an: Hitler Alba und Lenin Rodriguez wollen diesen Posten im Dorf Yungar erobern, wie der Radiosender RPP am Donnerstag (Ortszeit) berichtete.

Hitler Alba beteuert, keinerlei Sympathien für Adolf Hitler zu hegen, und bedauert, diesen Namen zu tragen. Sein Vater habe ihm den Namen wohl gegeben, weil er international klinge – jedoch den historischen Kontext nicht gekannt. Er selbst habe seinen Namen ändern wollen – sich aber dann schlecht dabei gefühlt hätte, dem Willen des Vaters zu widersprechen.

"Hitler der Gute"

"Ich bin Hitler der Gute", sagte Alba über sich selbst. "Wir haben immer Gutes getan, und die Leute kennen uns", zitierte ihn der Sender. Er war den Angaben zufolge bereits von 2011 bis 2014 Bürgermeister des Andendorfes.

Lenin Rodriguez, ein bisher unbekannter Bürger, habe noch versucht, die Kandidatur Albas wegen angeblicher formaler Mängel für unzulässig zu erklären, sei aber gescheitert. Beide werden folglich nun am 7. Oktober zur Wahl antreten. (APA, 21.9.2018)